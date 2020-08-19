«С заботой о вас»: в пансионате «Родник» оборудовали локацию для прогулок и отдыха

Теперь в «Роднике» комфортные условия для прогулок. Фото: пресс-служба компании "Полюс"

Каждому нужен дом

Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов хоть и называется «Красноярский центр социального обслуживания населения «Родник», но для многих это, прежде всего, дом.

- Здесь живут и постоянно, и временно. Есть пансионат для людей пожилого возраста и инвалидов. Есть социальная гостиница для попавших в сложные жизненные обстоятельства, отделения срочного социального обслуживания и ночного пребывания, - рассказывает о работе «Родника» его директор, Александр Осипов. – Наши подопечные разные, у каждого своя история, так сложилась их жизнь, что они оказались у нас. Кроме, самого необходимого – крыши над головой, питания, одежды, нужно и другое. Мы проводим различные мероприятия, организуем досуг, люди и сами находят себе занятия – шьют, вяжут. Это то, что называется качеством жизни.

При пансионате большая территория, и для многих она стала единственным местом, куда во время пандемии можно было выйти погулять.

- Год достаточно сложный. С 25 апреля мы стали работать в условиях обсервации. Каждые 15 дней по 30 специалистов – медперсонал, работники столовой - заступают на смену и работают в закрытом режиме, - продолжает Александр Осипов. - Наша задача – сберечь здоровье проживающих и не допустить негативных ситуаций. Меры безопасности соблюдаются – санитарная обработка при входе, антисептики, обеззараживание воздуха. Гулять можно только по территории, за пределы нельзя, чтобы избежать возможного заражения. Для многих наших проживающих такие прогулки стали актуальными.

И отдохнуть, и книгу почитать

Не все люди в возрасте могут долго ходить, активность уже не та - нужно отдохнуть, присесть.

Уличные скамейки в пансионате есть, но их только человек на 15. Сейчас общее количество проживающих 168, половина ходит на прогулки, поэтому людям приходилось гулять по очереди.

Помогла компания «Полюс». После обращения из «Родника» менее чем за месяц на территории установили новые уличные скамейки и урны.

- 90% проживающих «Родника» - люди преклонного возраста и инвалиды, которым нужна помощь и внимание. Поэтому мы сразу откликнулись, решили оперативно помочь, - рассказали в компании. – Теперь здесь комфортные условия для прогулок.

На территории организовали две локации для отдыха, где можно отдохнуть от пеших прогулок, просто подышать воздухом или посидеть на свежем воздухе с книгой.

- Если человек сделал благое дело, он заслуживает благодарности, - считает Александр Осипов. - Мы и все наши подопечные благодарны компании «Полюс» за отклик и создание комфортных условий для отдыха и досуга людей.