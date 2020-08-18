В Красноярском крае охотник за подозрение в браконьерстве застрелил охотоведа и его друга

В Красноярском крае застрелили охотоведа и его друга. Стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

На добротном металлическом заборе деревенского дома от руки краской написано слово «убийца». Причем несколько раз. Всюду полно полиции и спасателей. Нововасильевка (это деревня на юге Манского района), встревожена. Местные жители, а их тут всего 40 человек, такого количества людей в форме никогда не видели. Слухи, которые витали здесь неделю, нашли свое страшное подтверждение – здесь убили двух человек. И, судя по той надписи на заборе, люди знали, чьих рук это дело.

4 августа многие слышали выстрелы, но не придали значения: здесь такая глухомань, что работы нет, вот и промышляют мужики охотой. Ружья чуть ли ни в каждом втором дворе. Правда, сейчас еще не сезон, а что стрельба – да мало ли. Здесь такими вопросами особо не задаются.

На воротах дома кто-то написал слово "убийца". Стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

Однако уже на следующий день стало известно: жена местного старшего государственного охотничьего инспектора позвонила в полицию и сообщила: муж пропал, не вернулся домой. А вместе с ним и его друг. Одному – 37 лет, другому 36. Начали выяснять, куда могли пойти, с кем были конфликты.

Оказалось, что у охотоведа были серьезные конфликты с одним из сельчан, он подозревал его в браконьерстве. Накануне рокового дня даже подрались, но это со слов местных жителей, официально пока не подтверждено. 4 августа охотовед вместе с другом сели на мотоцикл и поехали к дому охотника. После этого их никто не видел.

На место приехали руководители краевой полиции и следкома. Стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

- В ходе осмотра придомовой территории и жилища подозреваемого следователи обнаружили большое количество улик, указывающих на причастность мужчины к преступлению, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. – На бетонном тротуаре ограды, а также на кузове автомобиля криминалисты обнаружили большое количество следов крови, которая по заключению экспертизы принадлежит погибшим, в сарае изъят кроссовый мотоцикл погибшего охотоведа. Недалеко от ограды, где вероятно произошло убийство, найдена куртка одного из погибших. В доме у задержанного изъят карабин, снаряженный магазин, большое количество патронов, боевая граната и тротиловая шашка.

Тела мужчин спасатели достали из реки. Стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

Осталось только одно – найти тела погибших, ведь поначалу поначалу подозреваемый категорически отрицал свою вину.

Полиция шесть дней занималась поисками. Приоритетная версия – речушка Кувай на окраине деревни. К тому же на перилах моста была обнаружена кровь одного из погибших. На месте приезжали глава краевой полиции Александр Речицкий и глава краевого следкома Андрей Потапов. К работе привлекли лучших оперативников и криминалистов.

Как и ожидали, тела погибших действительно нашли в воде, их отнесло течением. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 58-летний подозреваемый задержан и под тяжестью улик во всем сознался. Ему уже предъявлено обвинение в двойном убийстве.