Топ-5 самых богатых чиновников: опубликованы декларации членов правительства Красноярского края

Самой состоятельной стала Марина Пономаренко Фото: Мария ЛЕНЦ

На официальном портале правительства Красноярского края опубликованы декларации членов правительства за прошлый год. Примечательно, что в этом году доходы чиновников сократились - по крайней мере, согласно официальным документам, никто из членов правительства не перевалил за 10 миллионов. Итак, рассказываем о 5 самых состоятельных чиновников.

Самой богатой. согласно декларации о доходах, стала Марина Пономаренко. Доход министра тарифной политики - 8,61 миллиона рублей. Супруг в семейную копилку добавил 3,3 миллиона рублей и две дочери - чуть больше 300 тысяч. У Пономаренко две машины на двоих - внедорожники Lexus LX570 и Toyota RAV 4, а также два земельных участка общей площадь 2400 квадратов. Имеются две квартиры по 113 и 72 квадрата, у мужадоля в квартире в 47 квадратов.

Вторым в топ-5 стал замгубернатора края Василий Нелюбин - у него 7,89 миллиона рублей. Три земельных участка на 745, 2 500 и 2686 квадратов, квартира в 147 квадратных метров, дачный дом, внедорожник Volvo XC90.

Третий - зампредседателя правительства Сергей Верещагин с доходом - 6,94 миллиона рублей. Верещагин владеет двумя земельными участками солидной площади, еще половина принадлежит в двух других. В собственности у чиновника дом в 244 квадрата и половина дома в 325 квадратов. Также имеется квартира площадью 163 квадратных метра. И еще половина в двух квартирах на 54 и 270 квадратных метров. Кроме того, у Верещагина две иномарки - Lexus LX570 и Volkswagen Touareg.

Четвертый Павел Ростовцев, министр спорта - у него 5 квартир. Две по 32 квадратных метра, 169 квадратов, 60 и 51. А заработать за прошлый год Ростовцев сумел 6,77 миллиона рублей. Машина Toyota Land Cruiser 100.

Замыкает пятерку лидеров заработка министр экологии Павел Корчашкин - его доход составил 4,17 миллиона рублей. У Корчашкина имеется дом в 274 квадрата и пара земельных участков.

Добавим, что ранее была опубликована декларация о доходах губернатора Красноярского края Александра Усса. Он заработал за год 22,5 миллиона рублей. Это га 600 тысяч рублей больше, чем годом ранее.