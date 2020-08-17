Как будет организовано обучение в школах с 1 сентября 2020: перейдет ли часть классов на дистанционку в Красноярске

Дистанционного образования в планах нет. Дома - только домашняя работа и самоподготовка. Фото: Мария ЛЕНЦ

Андрей Сигида, заместитель руководителя управления образования администрации города – в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» – Красноярск:

- Что касается истории с дистанционным обучением – слухов ходит много. На сегодня мы точно понимаем, что дистанционного обучения нет, остается классическое. Но в современных реалиях возникает потребность в эту сторону двигаться. И мы весной это продемонстрировали, когда экстренно закрывали образовательные заведения и перешли на дистант в полном объеме. Отрасль отработала достаточно хорошо.

В связи с новыми требованиями, чтобы сократить единовременное пребывание большого количества детей в школе, возможно, часть предметов будет переводиться на дистант.

Это такие как технология, изо, физкультура. Физкультуру рекомендовано проводить на улице, либо дистанционно.

Возможно, будет 1 день в неделю пара уроков в дистанционном режиме, но классическая форма образования остается.