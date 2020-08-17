Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 17 августа 2020: умерших не зарегистрировано, заразились 118

Масочный режим и безопасная дистанция в силе Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба противодействия коронавирусу на 14.00 17 августа, в Красноярске и крае с момента начала пандемии заболели 15 285 человек. За последние сутки количество заразившихся СOVID-19 - 118 человек. Лидером по заболеваемости остается краевой центр. В Красноярске зафиксировано 18 случаев за сутки, на втором месте Минусинск - 13 случаев коронавируса, третьим стал Нижнеингашский район - 10 лабораторно подтвержденных диагнозов.

Динамика по краю

Второй день подряд, по официальной информации, в регионе нет погибших. За все время умерло 387 человек.

За сутки диагноз снят у 32 пациентов, за все время пандемии вылечились 12 543 человека.

Эпидемилоги сообщают, что суточный темп прироста сохраняется на уровне 0,8 процента. Коронавирусом охвачены все районы Красноярского края.

География распространения

Под наблюдением врачей остаются 3055 человек (+271 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 315 человек.

Специалисты лабораторий за последние сутки выполнили 5 733 теста, за все время в крае протестированы 726 757.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.