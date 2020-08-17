Неизвестный красноярский меценат купил фотопортрет якутской девочки, чтобы спасти уничтоженную пожаром школу на Таймыре

Фотопортрет отправится на Таймыр Фото: личная страница Александра Химушина в соцсети

Фотограф из Якутии Александр Химушин выставил на благотворительный арт-аукцион снимок девочки - сделал это, чтобы помочь восстановить уничтоженную пожаром школу для ребятишек-представителей коренных народов в Волочанке (Красноярский край). Малышка-эвенкийка, укутанная с ног до головы в мех, покорила сердца многих людей. А меценат из Красноярска, имя которого не называется, купил портрет девочки. Аукцион, который фотограф проводит в поддержку коренных малочисленных народов Севера, продлился 48 часов, и фото очень быстро купили. Кстати, снимок непростой - он был представлен на выставке ООН в рамках проекта «Мир в лицах». Теперь фото отправится к владельцу в Красноярск.

- Здорово, что есть меценаты, которых затронула школьная трагедия, готовые поддержать местных детей! Как только все будет завершены все формальности, я буду рад поделиться информацией о захватывающих планах относительно нового места, где будет выставлена эта фотокартина - уверяю вас, у победителя есть очень интересные идеи! Может быть, если победитель согласится, вы также узнаете его имя! - делится планами Химушин.

Конечно, дети в любом случае не останутся без помощи – власти решают вопрос о строительстве новой школы. Но любые средства будут не лишними – ведь нужны деньги не только на новые стены.

За пару дней на школу в Волочанке собрали 200 тысяч рублей - это пожертвования людей со всего мира. Конечно, это не все средства, которые необходимы на восстановление школы, поэтому сбор еще открыт здесь.

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