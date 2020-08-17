Коронавирус в Красноярске, последние новости на 17 августа 2020: погибших нет, выздоровели 26 человек

Заболели за сутки 116 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край замыкает десятку регионов страны с наибольшим количеством зараженных коронавирусом. За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, в регионе подтверждено 116 новых случаев COVID-19. Всего заболевших с момента начала пандемии - 15 167 человек. Выздоровели за сутки - 26 пациентов. К счастью, летальных исходов нет.

Эпидемиологи сообщают, что показатель заболеваемости на 100 тысяч человек в Красноярском крае составил 527,7. Темп прироста за сутки – 0,8 процента. Такой темп держится уже более недели. Медики наблюдают на дому за состоянием 3 099 человек. За последние сутки ряды «подозреваемых» пополнились на 230 пациентов - их взяли под наблюдение. Сняли за сутки с медицинского наблюдения 214 человек. Всего с момента начала эпидемии снять с наблюдения 29 325 человек.

С момента начала пандемии на коронавирус проверили 721 024 человека - они сдали тесты.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.