Красноярцев приглашают принять участие в обсуждении благоустройства скверов и парков

Благоустройство парков и скверов в Красноярске продолжат в 2021 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Благоустройство городских набережных, скверов и парков по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжится в 2021 году.

Напомним, что в сентябре прошлого года в очном голосовании приняли участие более 82 тысяч человек. Они выбрали общественные пространства, которые нужно привести в порядок и благоустроить.

В плане на 2021 год 20 объектов во всех 7 районах Красноярска.

Набережную на Каче от Юдинского моста благоустроят в 2021 году. Фото: ИВАНОВА Диана

Уже сейчас для этих пространств начинают разрабатывать проекты, этим занимается министерство строительства края. Но что именно будет в скверах и парках, решают жители города. Поэтому в мэрии горожан просят высказать свои мнения и пожелания, что именно они хотят видеть в общественных пространствах – скамейки, беседки, уличные тренажеры, площадки для спорта или выгула собак.

Предложения красноярцев в этом году собирают активисты из краевого отделения центра городских реноваций.

Предложения красноярцев собирают активисты из краевого отделения центра городских реноваций. Фото: ИВАНОВА Диана

- С 9 августа мы запустили анкетирование по всем общественным пространствам Красноярска. Любой житель может оставить свои пожелания, замечания по наполнению скверов и парков в онлайн-анкетировании, - рассказал Денис Федотов, директор регионального отделения общероссийской организации «Городские реновации» в Красноярском крае. - Приглашаю всех красноярцев принять участие в наших опросах, потому что ни один привлеченный архитектор не знает особенностей территории лучше жителей. Так, сегодня стартует первый урбан-форум в Октябрьском районе, на котором будут обсуждать наполнение сквера на Мирошниченко.

С 14 по 20 августа в Красноярске состоятся урбан-форумы и онлайн-анкетирования, где можно оставить свои пожелания. Расписание можно посмотреть в группе Вконтакте«Городские реновации. Красноярский край».

Какие территории благоустроят в 2021 году

Железнодорожный район:

- Сквер на Маерчака, 8

- Сквер на Калинина, 7

Кировский район:

- Правобережная набережная Енисея от пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 124 «‎‎А» до Коммунальной, 24

- Бульвар Маяковского от пр. им. газеты Красноярский рабочий, 107-109, до Академика Вавилова, 52-54

- Сквер по пр. им. газеты Красноярский рабочий, 105-111 (на остановке ТЮЗ)

Ленинский район:

- Сквер Ярцевский по пр. им. газеты Красноярский рабочий, 26

- Сквер на Волжской, 19-29

- Сквер на Борисевича, 1г

Октябрьский район:

- Сквер на Тотмина, 13

- Сквер на Мирошниченко, 2-6

- Сквер на Тотмина, 23-25

Свердловский район:

- Территория на 60 лет Октября, 46

- Сквер на Судостроительной, 127-133

Советский район:

- Сквер на бульваре Солнечном (от ул. 60 лет образования СССР до проспекта Молодежный)

- Сквер «Кольцевая» по Металлургов, 47-49

- Скверы на Аэровокзальной, 15, 16

- Сквер на Новгородской, 8-8а, 10-10а

- Сквер в Солнечном (II этап)

- Сквер на Комарова (от Тельмана до Ульяновского)

Центральный район:

- Сквер вдоль Качи (от Юдинского моста до рынка, от улицы Кирова до Грибоедова, от Перенсона до Вейнбаума)