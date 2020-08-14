Красноярцев приглашают принять участие в обсуждении благоустройства скверов и парков

Благоустройство парков и скверов в Красноярске продолжат в 2021 году.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Благоустройство городских набережных, скверов и парков по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжится в 2021 году.
Напомним, что в сентябре прошлого года в очном голосовании приняли участие более 82 тысяч человек. Они выбрали общественные пространства, которые нужно привести в порядок и благоустроить.
В плане на 2021 год 20 объектов во всех 7 районах Красноярска.
Набережную на Каче от Юдинского моста благоустроят в 2021 году.
Фото: ИВАНОВА Диана
Уже сейчас для этих пространств начинают разрабатывать проекты, этим занимается министерство строительства края. Но что именно будет в скверах и парках, решают жители города. Поэтому в мэрии горожан просят высказать свои мнения и пожелания, что именно они хотят видеть в общественных пространствах – скамейки, беседки, уличные тренажеры, площадки для спорта или выгула собак.
Предложения красноярцев в этом году собирают активисты из краевого отделения центра городских реноваций.
Предложения красноярцев собирают активисты из краевого отделения центра городских реноваций.
Фото: ИВАНОВА Диана
- С 9 августа мы запустили анкетирование по всем общественным пространствам Красноярска. Любой житель может оставить свои пожелания, замечания по наполнению скверов и парков в онлайн-анкетировании, - рассказал Денис Федотов, директор регионального отделения общероссийской организации «Городские реновации» в Красноярском крае. - Приглашаю всех красноярцев принять участие в наших опросах, потому что ни один привлеченный архитектор не знает особенностей территории лучше жителей. Так, сегодня стартует первый урбан-форум в Октябрьском районе, на котором будут обсуждать наполнение сквера на Мирошниченко.
С 14 по 20 августа в Красноярске состоятся урбан-форумы и онлайн-анкетирования, где можно оставить свои пожелания. Расписание можно посмотреть в группе Вконтакте«Городские реновации. Красноярский край».
Какие территории благоустроят в 2021 году
Железнодорожный район:
- Сквер на Маерчака, 8
- Сквер на Калинина, 7
Кировский район:
- Правобережная набережная Енисея от пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 124 «А» до Коммунальной, 24
- Бульвар Маяковского от пр. им. газеты Красноярский рабочий, 107-109, до Академика Вавилова, 52-54
- Сквер по пр. им. газеты Красноярский рабочий, 105-111 (на остановке ТЮЗ)
Ленинский район:
- Сквер Ярцевский по пр. им. газеты Красноярский рабочий, 26
- Сквер на Волжской, 19-29
- Сквер на Борисевича, 1г
Октябрьский район:
- Сквер на Тотмина, 13
- Сквер на Мирошниченко, 2-6
- Сквер на Тотмина, 23-25
Свердловский район:
- Территория на 60 лет Октября, 46
- Сквер на Судостроительной, 127-133
Советский район:
- Сквер на бульваре Солнечном (от ул. 60 лет образования СССР до проспекта Молодежный)
- Сквер «Кольцевая» по Металлургов, 47-49
- Скверы на Аэровокзальной, 15, 16
- Сквер на Новгородской, 8-8а, 10-10а
- Сквер в Солнечном (II этап)
- Сквер на Комарова (от Тельмана до Ульяновского)
Центральный район:
- Сквер вдоль Качи (от Юдинского моста до рынка, от улицы Кирова до Грибоедова, от Перенсона до Вейнбаума)