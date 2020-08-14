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Красноярцев приглашают принять участие в обсуждении благоустройства скверов и парков

Жители города могут высказать свои пожелания в онлайн-формате
Полина КузнецоваПолинаКузнецова
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Благоустройство парков и скверов в Красноярске продолжат в 2021 году.

Благоустройство парков и скверов в Красноярске продолжат в 2021 году.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Благоустройство городских набережных, скверов и парков по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжится в 2021 году.

Напомним, что в сентябре прошлого года в очном голосовании приняли участие более 82 тысяч человек. Они выбрали общественные пространства, которые нужно привести в порядок и благоустроить.

В плане на 2021 год 20 объектов во всех 7 районах Красноярска.

Набережную на Каче от Юдинского моста благоустроят в 2021 году.

Набережную на Каче от Юдинского моста благоустроят в 2021 году.

Фото: ИВАНОВА Диана

Уже сейчас для этих пространств начинают разрабатывать проекты, этим занимается министерство строительства края. Но что именно будет в скверах и парках, решают жители города. Поэтому в мэрии горожан просят высказать свои мнения и пожелания, что именно они хотят видеть в общественных пространствах – скамейки, беседки, уличные тренажеры, площадки для спорта или выгула собак.

Предложения красноярцев в этом году собирают активисты из краевого отделения центра городских реноваций.

Предложения красноярцев собирают активисты из краевого отделения центра городских реноваций.

Предложения красноярцев собирают активисты из краевого отделения центра городских реноваций.

Фото: ИВАНОВА Диана

- С 9 августа мы запустили анкетирование по всем общественным пространствам Красноярска. Любой житель может оставить свои пожелания, замечания по наполнению скверов и парков в онлайн-анкетировании, - рассказал Денис Федотов, директор регионального отделения общероссийской организации «Городские реновации» в Красноярском крае. - Приглашаю всех красноярцев принять участие в наших опросах, потому что ни один привлеченный архитектор не знает особенностей территории лучше жителей. Так, сегодня стартует первый урбан-форум в Октябрьском районе, на котором будут обсуждать наполнение сквера на Мирошниченко.

С 14 по 20 августа в Красноярске состоятся урбан-форумы и онлайн-анкетирования, где можно оставить свои пожелания. Расписание можно посмотреть в группе Вконтакте«Городские реновации. Красноярский край».

Какие территории благоустроят в 2021 году

Железнодорожный район:

- Сквер на Маерчака, 8

- Сквер на Калинина, 7

Кировский район:

- Правобережная набережная Енисея от пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 124 «‎‎А» до Коммунальной, 24

- Бульвар Маяковского от пр. им. газеты Красноярский рабочий, 107-109, до Академика Вавилова, 52-54

- Сквер по пр. им. газеты Красноярский рабочий, 105-111 (на остановке ТЮЗ)

Ленинский район:

- Сквер Ярцевский по пр. им. газеты Красноярский рабочий, 26

- Сквер на Волжской, 19-29

- Сквер на Борисевича, 1г

Октябрьский район:

- Сквер на Тотмина, 13

- Сквер на Мирошниченко, 2-6

- Сквер на Тотмина, 23-25

Свердловский район:

- Территория на 60 лет Октября, 46

- Сквер на Судостроительной, 127-133

Советский район:

- Сквер на бульваре Солнечном (от ул. 60 лет образования СССР до проспекта Молодежный)

- Сквер «Кольцевая» по Металлургов, 47-49

- Скверы на Аэровокзальной, 15, 16

- Сквер на Новгородской, 8-8а, 10-10а

- Сквер в Солнечном (II этап)

- Сквер на Комарова (от Тельмана до Ульяновского)

Центральный район:

- Сквер вдоль Качи (от Юдинского моста до рынка, от улицы Кирова до Грибоедова, от Перенсона до Вейнбаума)

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