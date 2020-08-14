«Мужики, воообще не могу, подвезите!»: в Красноярском крае экипаж ДПС мчал с мигалками, чтобы спасти мужчину с лопнувшим аппендиксом

Полицейские быстро домчали мужчину с острой болью в больницу Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

По федеральной трассе Р-255 «Сибирь» с мигалками и на большой скорости 13 августа мчал экипаж ДПС, чтобы спасти 32-летнего мужчину, который попросил о помощи.

В тот день на дежурство в Емельяновском районе заступил старший лейтенант полиции Константин Нашивочников и старший лейтенант полиции Виталий Федорова. В окошко «патрульки» постучал незнакомец. Он с трудом говорил, был весь посеревший и держался за живот.

- Мужики, в БСМП еду, воообще не могу, немеют руки и ноги, можете с мигалками подвезти?

Подбежал его друг:

- У него аппендицит, лопнуло все, поможете?

- Садись, - сказал инспектор.

В дороге пассажир рассказал, что гостил у родных за городом, когда скрутило живот. Позвонили в «скорую», но не смог дождаться врачей и вместе с родственником поехал в больницу. А это утренний «час пик», когда все дороги перегружены. Боли усиливались. Увидев экипаж ДПС, решили обратиться к ним за помощью.

- Автоинспекторы, оценив обстановку, посадили мужчину в патрульный автомобиль, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - После сообщили в дежурную часть о сложившейся ситуации и, включив специальные сигналы, доставили мужчину в медучреждение.

Экстренному пациенту сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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