«Штаны чуть не лопнули, это было дико»: красноярка похудела в два раза, чтобы радоваться отражению в зеркале

После второй беременности Светлана весила 98 килограммов

Главный мотиватор для Светланы Бабенковой из Красноярска – она сама. Никто и никогда не говорил ей – толстая, ужасная, пышка. Муж любовался ее округлившимися после рождения детей формами. Она же с ужасом отворачивалась, заметив свое отражение в зеркале. Трижды ей удалось вернуться в свой идеальный вес! Пришлось «зажать» себя в жесткие рамки. И после всего этого она не прочь еще стать мамой: «Без проблем, рожу опять похудею!».

Светлана выбирала свободную одежду Фото: из личного архива

Следователя победил тренер!

Про таких, как Светлана, в школе говорят – спортивный ребенок. На физкультуре - волейбол, баскетбол. После уроков - вольная борьба, армрестлинг, бокс. Она никогда не была толстой. Невысокая, крепкая. На соревнованиях такая ученица – услада для тренера. Медалей у нее сейчас целый ворох. Ее рост – 165 сантиметров, идеальный вес – 65 килограммов.

- Я в детстве мечтала быть следователем, - вспоминает Светлана. – Поэтому и поступила на юриста после школы. В это же время пришла тренироваться в тренажерный зал. Захотела попробовать себя в тяжелой атлетике. Тренер заметил, что девочка я слабенькая и предложил: давай попробуем пауэрлифтинг. Мне понравилось.

Этот вид спорта еще называют силовое троеборье. Его суть - преодоление сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Приседание со штангой на плечах, жим лежа со штангой, с пола подъем штанги весом от 100 до 140 килограммов.

Выучилась на юриста, но стала тренером. Параллельно прошла курсы по диетологии, профессиональному тренингу.

Папа всегда поддерживал Светлану. Приходил на соревнования, гордился. А мама – нет. Она только приговаривала: что это за спорт для девочки, тебе еще рожать!

Стала мамой

- Александр!

- Светлана!

- Будем тренироваться?

У Светланы трое детей Фото: из личного архива

Так она познакомилась с будущим мужем. Вскоре родилась дочь Диана. Это было 9 лет назад.

- Тогда я не знала, что меня ждет, и ела все подряд, - не скрывает Светлана. – И ведь набрала сравнительно мало.

«Все лучшее ребенку» привело к тому, что молодая мама поправилась на 20 килограммов. Занятия в спортзале, правильное питание, бессонные ночи. Через три года вернулась в форму. Но снова две полоски на тесте, вес пополз вверх.

- Я уже знала, что меня ждет, старалась себя ограничивать, - уверяет. – Ела все нужное и полезное, что не дает веса: мясо, фрукты. Сладкого совсем не позволяла. Но набрала много, 35 килограммов. Я даже этого не замечала, была в эйфории от беременности. Врач ругалась, говорила, что нужно ограничить себя в еде. Отвечала: ограничиваю. Скорее всего, что-то с гормонами было связано.

Но всегда возвращалась к своей прежней форме Фото: из личного архива

Родилась Дарина. Тут-то Светлана и посмотрела на себя со стороны. Все из-за штанов…

- Муж мне привез штаны на выписку, которые я носила до беременности, - улыбается Светлана. - Начала надевать и чувствую - они трескаются на мне. В машину сажусь, а они: хрусть-хрусть. Это было так дико. Тогда я поняла, что это кошмар! Мимо зеркала проходила и старалась отворачиваться, чтобы не видеть себя. Да еще этот период выпал на лето! Я понимала, что надо будет раздеться – купальники, шорты. Стеснялась и некомфортно себя чувствовала. Будто не я. Покупала объемную одежду, скрывающую все по максимуму, гуляла, когда людей было мало.

Она весила 98 килограммов. А муж говорил: «Ты прекрасна!». Не верила, слушала только себя. За 10 месяцев похудела на 40 килограммов и стала стройнее, чем была. Когда весы показывали 58 килограммов, то ее уже уговаривали остановиться. Но она боялась, что снова разнесет. Но «кто-то там сверху» расставил все по местам. В 2014 году Светлана узнала, что снова беременна. Они очень хотели сына. Четыре УЗИ! Врачи пророчили третью дочку. Светлана рассказывает:

- 31 декабря рожаю, думая, что девочка. Они мне – мальчик! Как мальчик? Звоню мужу: поздравляю, у тебя сын. А он: как сын? Пока фото не показала, не поверил ведь. Сыну сейчас говорим: «Тебя, Дима, нам Дед Мороз подарил!».

После второй беременности Светлана вернулась в форму за 10 месяцев. Она скинула 40 килограмм Фото: из личного архива

А ей третий ребенок «подарил» почти 25 кило. Этот балласт удалось скинуть через пять месяцев.

- Самое кайфовое ощущение, когда идешь в магазин и покупаешь одежду на размер меньше, - помнит свои ощущения Светлана.

Дети вместо гантелей

В сумме за все беременности Светлана набрала 90 килограммов. Секрет похудения? Она его не скрывает:

- Основное – это правильное питание. Очень жестко себя контролировала. Я сама составляю график. Исключила все сладкое. Только овощи, фрукты, белок рыба, мясо. Утром всегда овсянка. Без ничего! Никогда ее не любила, но желание увидеть себя прежней победило. Хотелось плакать, когда вес встал. Ты на весы, а там застыли одни и те же цифры на 65 тогда. Умом понимаю, что это временно, просто организм привык к нагрузкам и вес спадет. Но психологически тяжело - хочется быстрее-быстрее. Позволила побаловаться кусочком горького шоколада, когда увидела хороший результат. Я бы посоветовала всем желающим похудеть работать со специалистом. Он все расскажет и покажет, как правильно делать. Да и в плане диетологии много нюансов. А здоровье у каждого индивидуальное. Поэтому свой охват тренировок и режим питания. Дома психологически тяжело заниматься: уборка, холодильник, диван притягивает. В зале – атмосфера. Если накладно, можно взять пару занятий, чтобы понять сам алгоритм действий. Необязательно худеть до стандартов, главное - здоровье. Все должно быть в меру.

Светлана со своей семьей Фото: из личного архива

С двумя детьми еще они ходили заниматься с мужем в зал. Он на тренажерах, она держит малышей. Потом меняются. А с тремя? Пришлось тренировки перенести домой. Дети в качестве инвентаря. Мама приседает, а на руках ребенок. Так отжималась, подтягивалась, в планку вставала. Сын научился считать, подсчитывая мамины подходы. Для ребятишек - игра. Для нее – спорт.

Сейчас она уже может позволить себе даже кусочек чего-то печеного. Просто контролирует питание. Ну и, конечно, тренировки.

После беременности Светлана могла набрать до 35 килограмм Фото: из личного архива

В 2018 году в зале во время «зарубы» в планке с весом 100 килограммов Светлана «сделала» всех соперников. А это были мужчины. Она продержалась одну минуту! И заняла первое место.

Фото: ИВАНОВА Диана

И дети ведь растут спортивные. Младшие занимаются самбо, старшая - танцами.

Новая жизнь

Сейчас Светлане 29 лет. 2020 год стал для нее переломным.

Светлана сейчас Фото: ИВАНОВА Диана

Новая работа. Из-за пандемии COVID-19 залы были закрыты, поэтому могла лишь дистанционно консультировать. Денег это сильно не приносило. Сейчас работает в погонах. Не следователем, но… Устроилась инспектором по воспитательной работе в женскую колонию.

Светлана работает в колонии инспектором по воспитательной работе Фото: из личного архива

- Начала работать и залы все открылись, - сетует Светлана, но во всем ищет свои плюсы: - Но здесь официальная работа, соцпакет. Карьерный рост. Продолжаю тренировки и в зале. Не в прежнем объеме, конечно. Веду прежних клиентов, новенькие иногда добавляются, особенно, когда мои фото видят до и после.

По вечерам Светлана работает тренером и помогает другим людям похудеть Фото: ИВАНОВА Диана

Развелась с мужем. Как сейчас говорит: «Не сошлись характерами». Расстались, но по-хорошему. Дети свободно общаются с мамой и папой. У него новые отношения, у нее тоже.

Фото: ИВАНОВА Диана

Влюбилась. Познакомились с ним тоже в зале. Пришел сбросить вес, убрать «пивной животик». Стал стройнее и начал ухаживать за тренером. Возможно, и свадьба не за горами.

А вы сколько простоите в планке с 55 килограммами на спине? Фото: из личного архива

КСТАТИ

Меню тренера:

Завтрак: каши 100-150 гр. + чай с кусочком сладкого (протеиновые батончики, черный шоколад).

Полдник: любой фрукт, питьевой йогурт.

Обед: греча 150 гр. + пара котлет (или рыба) + салат 200 гр.

Ужин: каша 150 гр. + салат 200 гр.