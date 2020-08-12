Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 12 августа 2020: заболели 123, умерли 5 человек

За сутки умерли 5 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным краевого оперштаба противодействия коронавирусу на 14.00 12 августа, в регионе зарегистрирован 14 691 заболевший. Количество пациентов с COVID-19 за минувшие сутки выросло на 123 человека.

Динамика по краю

Среди лидеров по заражению все также остается Красноярск - за сутки здесь лабораторно подтвердились 28 случаев ковида, на втором месте Ачинск - 22 случая, на третьем Канск - 11 подтвержденных диагнозов. В Норильске за сутки зарегистрировано 2 заболевших.

К сожалению, статистика летальных исходов также пополнилась - 5 человек погибли за прошедшие сутки. Таким образом общее количество погибших в регионе с момента начала пандемии - 376 человек. Коронавирус охватил все районы края.

Количество заболевших по районам и городам края

Под наблюдением у враче сегодня 3 102 человека, за сутки количество увеличилось на 246 пациентов. Сняты с наблюдения 257 человек.

Лаборатории выполнили за сутки 7 084 теста, всего с момента начала эпидемии - 691 368 исследований.