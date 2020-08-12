«Всех вывели из здания очень быстро»: в Яуктске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе

Фото: CrimYakutia.ru

Аэропорт Якутска в среду, 12 августа, «заминировали». Сообщение о взрывном устройстве в задании главной воздушной гавани Якутии поступило сотрудникам ранним утром, в 07.25 по местному времени. В тот же момент была начата эвакуация пассажиров и персонала. На место ЧП стянули сотрудников всех экстренных служб: МЧС, полиция, Росгвардия, кинологи со специально обученными собаками проверили здание «от» и «до».

- Спецподразделения Росгвардии, кинологи МВД и аэропорта провели обследование здания, никаких угроз обнаружено не было, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе аэропорта Якутска.

После проверки пассажиров вновь впустили в здание аэровокзала. Люди возмущены - несколько рейсов из-за террористов пришлось задержать. «всех вывели из дания довольно быстро. Надеюсь, негодяев быстро найдут. И так с перелетами сейчас непросто, а еще они..», - возмущенно обсуждают пассажиры в соцсетях.

Добавим, что за 12 августа это не единственная эвакуация аэропорта. Подобное же ЧП произошло и в Хабаровске. А накануне в Ростове эвакуировали аэропорт - уже в пятый раз.

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По словам очевидцев, эвакуация началась в 12 часов. Персонал, пассажиров и встречающих попросили покинуть здание (подробности).