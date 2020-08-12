«Он сильно отличался от тех, что были раньше»: танец жениха с друзьями из Красноярска набрал миллионы просмотров по всему миру

Жених с друзьями так станцевали для невесты в Красноярске, что собрали 2,5 миллиона просмотров в соцсетях Фото: стопкадр с видео

На прошлой неделе известные в Красноярске хореографы Максим и София Лисовины поженились. Долго встречались, объединила общая любовь к танцу. Одним из подарков на свадьбе Максима и Софии стал танец жениха с друзьями. Сама по себе идея не новая - такими танцами пестрят все социальные сети. Женихи и их друзья стараются удивить невесту кто во что горазд. Но этот ролик - просто огонь! Именно поэтому, похоже, он и собрал за несколько дней 2,5 миллиона просмотров в Инстаграме и больше 600 тысяч в TikTok.

Молодожены сами шокированы - не ожидали такого успеха, сообщает телеграм-канал «Бал дебютанток».

- Пока не хотим сильно ничего расписывать, сделаем это позже, как соберёмся с мыслями, - - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск Максим и София.

Известно, что танец жених с друзьями, многие из которых и вовсе не танцоры, репетировали за две недели до свадьбы. Максим старался сделать сюрприз в тайне от будущей жены и собирал друзей на острове Татышев, чтобы отточить движения. сам монтировал музыку по ночам.

Кстати, свадебный ведущий Илья Кундаренко говорит, что и его танец поразил, хотя опыт проведения праздников у Ильи разный и танцев жениха он перевидал уже много.

- Танец отличался от всех, что мне доводилось видеть раньше, - признался Кундаренко, - а я 11 лет веду свадьбы и сам профессиональный танцор.