«Давай сыграем в игру»: бортпроводник мастерски успокоил отказавшегося пристегивать ремень и плакавшего малыша

Бортпроводник Дмитрий Леванчук профессионально успокоил дебошира Фото: фонд «Счастливые дети»

С этой ситуацией, пожалуй, сталкивался каждый. кто летал на самолетах. Представьте: борт взлетает, а чей-то капризный малыш громко (как правило, на весь салон) отказывается пристегивать ремень, начинает кричать и плакать, топать ногами и возмущаться...

Частенько родители в таких случаях то ли от усталости, то ли, боясь еще больше раззадорить родное чадо, просто опускают руки. В таком случае полет для всех остальных пассажиров превращается в ад. Но для пассажиров рейса Симферополь-Санкт-Петеррбург авиакомпании «Россия» он прошел с комфортом, хотя предпосылки были другими. Однако в нужный момент на помощь родителям пришел бортпроводник рейса Дмитрий Леванчук - успокоил 5-летнего дебошира, который никак не хотел пристегивать ремень, предложив.... помочь капитану корабля.

Рассказала об истории красноярка Наталья Лихошерстова, директор фонда «Счастливые дети», которая возвращалась в Красноярск из отпуска в Крыму.

- Меня очень восхитила работа стюарда этого рейса Дмитрия Леванчука. Он подошел к маленькому хулигану, успокоил его, предложив сыграть в игру: проверить, как выполняют распоряжение командира воздушного судна пассажиры, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Лихошерстова. - Мальчик вместе с бортпроводником стали проверять, как пристегнуты ремни безопасности у мамы и папы, у соседей. Мальчишка настолько увлекся процессом, что потом пристегнул и свой ремень. Вот она! Верная тактика профессионального бортпроводника!

Еще бы! Задание-то ответственное - проверка безопасности. Конечно, малыш вдохновился. А вы сталкивались с такой проблемой при перелетах, и как их решали бортпроводники?