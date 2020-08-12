Коронавирус в Красноярске, последние новости на 12 августа 2020:темп прироста заболевших снижается, заразились 122

За сутки умерли 6 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В региональном Роспотребнадзоре озвучили последние данные по распространению коронавирусной инфекции на утро 12 августа. За последние сутки ковид подтвердился у 122 пациентов, - таким образом, с момента начала панжемии количество заболевших достигло 14 568 человек. Суточный темп прироста составляет 0,8 процента. Еще на прошлой неделе показатель был на одну десятую выше - 0,9 процента. Показатель на 100 тысяч населения - 506,9.

Выздоровели 68 человек за сутки, всего выздоровели в регионе 12 209 человек. Умерших – 371. За сутки количество умерших увеличилось на 6 человек. На дому наблюдаются 3 113 человек, в том числе за последние сутки медики взяли под наблюдение 231 пациента, сняли с наблюдения 225 человек.

Проведено тестов на коронавирус всего - 684 284, из них за последние сутки - 914 тестов.

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