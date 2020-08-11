Стипендия талантливых первокурсников СФУ превысит МРОТ почти в 2 раза

День знаний в Сибирском федеральном университете. Фото: пресс-служба СФУ

В Сибирском федеральном университете на повышенную стипендию до 24000 рублей в месяц весь первый год обучения могут претендовать абитуриенты, поступающие на приоритетную специальность, призёры или победители всероссийских олимпиад или спортивных соревнований, выпускники физико-математической школы СФУ, «стобалльники».

Так, поступившим на приоритетные направления – их перечень можно увидеть здесь, стипендия будет начислена в размере 7 200 рублей – в случае, если по результатам вступительных испытаний при зачислении средний балл составил не менее 65.

Если у первокурсников средний балл не менее 75, и они выбрали специальность, которая относится к таким областям, как математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, их стипендия будет составлять 12 тысяч рублей.

Такую же выплату ежемесячно будут получать те, кто выбрал специальность, которая относится к гуманитарным наукам, образованию и педагогическим наукам, наукам об обществе, искусству и культуре, а средний балл при поступлении - не менее 85.

Наконец, стипендия в размере 24 тысяч рублей будет начислена первокурсникам, имеющим 100 баллов по ЕГЭ хотя бы по одному из вступительных испытаний.

При этом бюджетный набор в Сибирском федеральном университете традиционно является одним из самых больших, то есть у абитуриентов есть хорошие шансы учиться бесплатно. В 2020 году на бюджетные места смогут претендовать 3217 бакалавров и специалистов, 1296 магистров.

Помимо повышенной стипендии в СФУ гарантировали место в общежитии для всех иногородних студентов, вне зависимости от платной или бюджетной формы обучение и компенсацию проезда к месту учёбы.

«Даже если не удаётся поступить на бюджет и рассчитывать на повышенную стипендию в СФУ для платников предусмотрены серьёзные скидки. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией, их можно назвать беспрецедентными. Так, по некоторым направлениям стоимость начинается от 8 тысяч в месяц или 50 тысяч рублей в семестр», – рассказали в приёмной комиссии СФУ.

Помимо повышенной стипендии в СФУ гарантировали место в общежитии для всех иногородних студентов, вне зависимости от платной или бюджетной формы обучение и компенсацию проезда к месту учёбы.

С полной программой поддержки абитуриентов можно ознакомиться здесь.