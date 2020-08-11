Форма, сумка, ручка, тетрадки: сколько стоит собраться в школу в этом году Фото: Мария ЛЕНЦ

Предварительно объявлено: в этом году в сентябре дети пойдут в школу как обычно. То есть, 1 сентября встретятся в классах – учеба не будет проходить в онлайн режиме. Конечно, все еще может измениться, каждый регион сам принимает решение об организации учебы в период пандемии в 2020 году. Возможен и вариант «50 на 50» - какие-то классы учатся очно, какие-то по интернету (такой вариант обсуждается, например, в Новосибирске).

Так или иначе, уже пора готовиться. А основная часть подготовки – это закупка всего необходимого. Формы, сумки, канцелярии, и многого другого. Специалисты одного из популярных сайта объявлений в России сделали такой подсчет для жителей Сибирского региона.

Итак, что нужно:

Пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Примерная стоимость - 3 180 рублей.

Ранец - 1 190 рублей, школьная форма - 970 рублей.

Спортивную форму можно купить за 640 рублей, пенал - 330 рублей.

Кстати, стоимость подготовки к школе растет, и не столько из-за подорожания товаров. Родители все чаще дополняют традиционный набор ноутбуками, планшетами и прочими гаджетами. А в текущем году – особенно, ведь все это было необходимо для организации учебы онлайн.

В Красноярске набор для офлайн учебы + ноутбук и компьютерное кресло обойдется в 18 890 рублей (+5% к прошлом году).

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