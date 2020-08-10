Сериальные страсти в семействе крошечных обезьян: родители отказались от одного из близнецов, обрушив всю свою любовь на его брата

Обезьянки совсем крошечные Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Сотрудники красноярского зоопарка выкармливают крошечную обезьянку, которая появилась на свет в у пары Эдиповых тамаринов Эйнштейна и Гретты. В ночь на 25 июля у них благополучно родилась двойня. Оба малыша прекрасны - здоровые, с шерстью и открытыми глазками. У каждого крошечные ручки, ножки, носик, лобик. Оба такие маленькие, почти невесомые, больше похожи на игрушки. И совершенно одинаковые. Но, увы, одному крохе из двойни не повезло. Родители обрушили всю силу своей любви на другого ребенка. А этого для них, словно, не существует.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

- В дикой природе такое случается, да и в зоопарках такое явление не редкость, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в красноярском зоопарке. - На помощь новорожденному пришли сотрудники отдела млекопитающих парка. Уход за маленьким приматом сложнее, чем за маленьким человеческим ребенком, ведь он и размером в десятки раз меньше – легко помещается в ладошку. Но благодаря опыту, заботливому вниманию и неусыпному уходу, малыш выжил, уже немного подрос и чувствует себя хорошо.

Родители двойни Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Обычно беременность у Эдиповых тамаринов длится около 140 дней. Чаще всего, малыши появляются на свет ночью. Роды происходят под присмотром всех членов семейной группы. Счастливый отец старается первым взять на руки своего отпрыска и громким криком оповещает окрестности о пополнении семейства. Потом «наследник» осторожно передается из рук в руки всем родственникам и лишь потом возвращается к матери. Счастливый отец относится к детям очень трепетно. Он уделяет им все свободное время, носит их у себя на спине. Матери отдает только для кормления. На молочном рационе малыши находятся от двух до трех месяцев.

Малыши рождаются с шерстью и открытыми глазами Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

И вот сейчас приемные мамы кормят (сотрудники парка) кормят брошенного новорожденного тамарина каждые три часа смесью - заменителем человеческого молока. Первые дни порция составляла около 1 миллилитров молока за один раз. А спустя две недели увеличилась до 2,5 миллилитров. Клички у младенца пока нет. По сложившейся традиции их дают, когда животным исполняется месяц. Пока его называют просто – Малыш.

Маленькие тамарины совсем невесомые Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

СПРАВКА КП

Эдипов тамарин – это небольшая широконосая обезьянка из семейства Игрунковых. Длинные белые волосы на голове и плечах очень похожи на прическу австро-венгерского композитора Ференца Листа (1811-1886). Поэтому ее в немецкоязычных странах и в Венгрии до сих пор называют «обезьяной Листа». Обитают эти игрунковые обезьянки на небольшой территории, расположенной на северо-западе Колумбии между реками Каука и Магдалена. Большая часть популяции находится на территории национального парка Парамильо. Пропитание тамарины обычно ищут в кронах деревьев. Их рацион состоит чаще из фруктов, цветов и древесного сока. Иногда могут пообедать насекомыми, пауками, птичьими яйцами, мелкими рептилиями и амфибиями. Обезьянки образуют семейные группы численностью от 3 до 13 особей, из которых от 2 до 6 взрослых особей. У тамаринов очень низкий уровень агрессивности. Чаще они демонстрируют друг к другу большое дружелюбие и удивительную способность к кооперации. Группа просыпается с восходом солнца и остается активной вплоть до полудня, когда приходит время кратковременного послеобеденного отдыха.

Одного из малышей выкармливают сотрудники парка Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В настоящее время в дикой природе обитает не более 6 тысяч этих приматов. В настоящее время вид находится под угрозой исчезновения – IUCN (CR), включен в Приложение I Конвенции о международной торговле (CITES).