Новые случаи коронавируса в Красноярске на 9 августа 2020: еще 3 человека умерли, выздоровели 23

Масочный режим в регионе сохраняется Фото: Мария ЛЕНЦ

В Роспотребнадзоре рассказали о новых лабораторно подтвержденных случаях COVID-19 в Красноярском крае. По данным на 14.00 9 августа, в регионе зарегистрировано еще 129 случаев коронавируса. Общее количество заразившихся достигло 14 319. К сожалению, статистика смертности за минувшие сутки тоже пополнилась - умерли еще три пациента. Всего с момента начала эпидемии скончался 361 человек.

Выздоровели всего 12 117 человек, за последние сутки ряды выздоровевших пополнились на 23 человека.

Динамика по Красноярскому краю

Суточный темп прироста заболеваемости продолжает сохраняться на уровне 0,9 процента. На 100 тысяч населения показатель заболеваемости - 498,2. Эпидемиологи сообщают, что за последние сутки под наблюдение попали 267 человек, сейчас общее количество наблюдаемых - 3 153 пациента. Их состояние отслеживают в домашних условиях. Сняли с медицинского наблюдения за сутки 240 человек, а всего - 27 629 пациентов.

Лаборатории продолжают обследование пациентов. За минувшие сутки выполнено 7 317 тестов, общее количество в регионе - 678 398.

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