Лишних удалят. Фитнес-центры в Красноярске открываются с ограничениями

Купайтесь быстрее, бассейн нужен другим! Фото: Мария ЛЕНЦ

Долгожданная новость о том, что в Красноярске открываются фитнес-центры, омрачается подробностями. Некоторые клубы уже оповестили своих клиентов о введенных ограничениях, которые, кстати, противоречат условиям, на которых были куплены абонементы.

Все эти ограничения объясняются благими намерениями: соблюдением мер безопасности, но люди отдавали немалые суммы за годовой абонемент вовсе не для того, чтобы пользоваться сауной или бассейном в очередь, а на занятия ходить по записи.

Итак, чего лишатся клиенты, например, одного из самых популярных фитнес-центров?

С 10 августа работа Клуба осуществляется с 06.00-00.00 (раньше было круглосуточно, и это было одним из преимуществ!!!). Сейчас ночное время отводится на уборку и обработку помещений.

«Заморозка» карты доступна для клиентов группы риска: 65+ и клиентов с серьезными хроническими заболеваниями (при предоставлении медицинского заключения). Раньше действовала «заморозка» на определенный каждой картой срок и можно было пользоваться ею когда удобно.

Сауны в раздевалках и джакузи не функционируют до особого распоряжения Роспотребнадзора – между тем, пользование ими входит в стоимость карты и многие любят ходить в клубы именно из-за саун и джакузи!

Также запрещен прием пищи на территории.

На групповых программах единовременно может присутствовать не более 20 человек, в связи с этим на некоторые программы будет введена предварительная запись. Раньше можно было приходить свободно.

Допускается единовременное нахождение в чаще бассейна до 27 человек, в хаммаме до 6 человек, дежурный инструктор будет контролировать это и вправе удалить клиентов, нарушающих установленную норму. Раньше этот процесс не контролировался.

Общение в клубе тоже ограничивается: необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, носить маски, не здороваться за руку.

В итоге кто-то радуется, что можно возобновить тренировки, а кто-то огорчается, что не может получить оплаченные услуги.