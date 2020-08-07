Отдать долг Родине, не уходя в армию: студенты СФУ получат военную подготовку без отрыва от учёбы

Военный учебный центр Сибирского федерального университета. Фото: пресс-служба СФУ

Студенты Сибирского федерального университета смогут пройти военную подготовку и получить военный билет после получения высшего образования. В Военном учебном центре СФУ реализуются программы военной подготовки офицеров запаса, а также программы военной подготовки сержантов запаса либо рядовых запаса, по окончании которых молодые люди будут зачислены в запас Вооружённых Сил России.

«В Военный учебный центр будут приниматься бакалавры-очники, завершившие полные два года обучения в университете, и студенты, обучающиеся по программам специалитета, закончившие три курса при сроке обучения пять лет и более. В конкурсном отборе мы обращаем внимание на средний балл успеваемости, физическую подготовку, сдачу нормативов», — рассказал начальник Военного учебного центра СФУ Евгений Гарин.

Срок освоения программы военной подготовки составляет 2 года — для сержантов запаса, 1,5 года — для солдат и 2,5 года - для офицеров запаса. Для посещения занятий студентам выделят один учебный день в неделе. Дни военной подготовки и учебные планы в институтах будут согласованы. По завершению военной подготовки в Военном учебном центре и успешного окончания образовательной организации студенты получат военный билет без прохождения срочной службы, а также им будет присвоено соответствующее воинское звание в зависимости от пройденной программы военной подготовки с зачислением в запас.

Добавим, сам Военный учебный центр готовит специалистов по 19-ти военно-учётным специальностям, в том числе и по программам военной подготовки офицеров для военной службы по контракту (срок обучения 5 лет), которые в процессе обучения получают не только академическую стипендию, а в зависимости от успеваемости еще и дополнительную стипендию в размере, равном 3 - 4 установленным законом размерам стипендии. Также им выплачивается единовременная выплата на приобретение специальной формы. Офицеры - преподаватели имеют боевой и многолетний опыт военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации. Напомним, что подать документы в ВУЦ можно до 10 августа.

Уникальные программы подготовки рядовых, сержантов и офицеров запаса - это далеко не единственный бонус, который получат поступающие в СФУ. Так, СФУ предоставляет общежитие всем иногородним студентам вне зависимости от платной или бюджетной формы обучения. Любому студенту, пожелавшему взять образовательный кредит, СФУ снизит стоимость обучения сразу на 10 %. В условиях противодействия новой коронавирусной инфекции Сибирский федеральный университет идёт на беспрецедентный шаг и снижает стоимость обучения. По некоторым направлениям она будет составлять 50 тысяч рублей в семестр. Кроме того, в СФУ действует собственная Программа поддержки СФУ талантливых абитуриентов, которые уже в первый год обучения могут получить стипендию в размере от 7200 до 24000 рублей в месяц. С полной программой можно ознакомиться на сайте СФУ.