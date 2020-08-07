«Встал перед собаками и бился с ними»: в Красноярске бродячий рыжий кот пришел за помощью к людям, чтобы спасти котят

Рыжий кот привел своих котят к людям для их спасения Фото: соцсети

В Советском районе Красноярска жил, был кот. Молчаливый, большой, весь в старых ранах. Про него говорили: «Ух, какой брутал!». Называли за глаза наглой рыжей мордой. Он лениво поворачивал голову, а потом шел по своим делам. Его подкармливали в мастерской по ремонту автомобильных кузовов и соседнем кафе. А путь между ними он преодолевал через центр социальной помощи, расположенный в аккурат между ними. Сотрудники и постояльцы специально открывали окна, чтобы Рыжий мог срезать путь.

Пару дней назад этот рыжий брутал вдруг заявился на крыльцо с четырьмя котятами. Серые, полосатые малыши теребили его уши, зарывались в шерсть, покусывали, играли. А он облизывал их и мурлыкал. Не описать изумления всех окружающих. Так это кошка? Написали объявление в соцсети:

Кот не отходил от котят ни на шаг Фото: соцсети

«Сегодня уличная рыжая кошка, которую мы все почему-то считали котом, впервые вывела своих четверых котят на прогулку. Прямо на наше крылечко. Может, кому которебенка надо? Они такие все красивые!».

И все-таки не кошка, а… отец. Это поняли все, после того, как бродяга в минуту смертельной опасности был готов пожертвовать собой ради малышей.

- Налетели собаки, и кот с котятами ринулся к дереву, - вспоминает Людмила Самойлова, сотрудница социального центра. – Малыши начали карабкаться вверх, а он нет. Встал перед собаками и бился с ними. Ждал, пока все котята не спасутся, только потом сам запрыгнул на ветку. Мы все восхищены его поступком.

Вскоре выяснилось, что и с мамой-кошкой расправилась как раз эта стая. Вот кот и вывел своих котят к людям. За помощью.

Котята не подозревали об опасности Фото: соцсети

В центре, ради безопасности кошачьего семейства, начали держать дверь и окна открытыми. Кот несколько раз заходил, показывал всем видом котятам:

- Можно.

А они боятся.

А кот сидит… И даже не думает бросать своих глупышей.

Что делать?

Пару раз возвращались собаки. Кружили, кружили. Как охотники. Люди их прогоняли.

А утром… котят осталось трое. Собаки поймали одного кроху.

- Это было так страшно, и ведь Рыжего с ними не было, - вспоминает Людмила. – Он же не оставлял их одних ни на минуту. Мы так боялись за него. И он явился. Рыжий явился! Невредимый!

Кот снова зашел, оглянулся, как бы говоря котятам:

- Заходите!

Котята сейчас на временной передержке Фото: соцсети

А они ну никак. И не поймать. Убегают хитрецы. К счастью, откликнулись волонтеры. Им удалось обхитрить котят, и теперь они в клетке на передержке в социальном центре. Два мальчика и девочка. Папа-кот приходит их навещать. Но сейчас он гораздо дольше отсутствует. Словно понял, что котята в безопасности.

- Сейчас он свободен, - говорят постояльцы приюта. - Понял, что котят пристроил, вот и бродит везде.

Сейчас котятам ищут дом и самых добрых и любящих хозяев. Они хоть и в маму окраской, но будут крупные, как папа. Сейчас им около 3-4 месяцев.

Рыжего тоже бы хотелось пристроить в хорошие руки. Но он уже в возрасте со сложившимся характером. Вполне возможно, раньше был домашним, но пережил предательство. Его нужно принять таким, какой он уже есть – независимый, молчаливый, степенный. Но главное – очень добрый! Лучше, если поселится он в частном доме.

Если надумаете взять котенка или их отважного папу, то звоните по телефону: 8-906-971-22-33 (Людмила).