«Лишили меня детей, а себе не взяли»: в Красноярском крае мать уже 17 лет разыскивает сына и дочь

Олеся Копылова разыскивает сына и дочь, которых последний раз видела в 2003 году Фото: личный архив

Две бирочки и пара-тройка фотографий – все, что осталось у Олеси Копыловой в память о ее детях. Доченька и сыночек. Самые любимые, родные и такие далекие… В ее памяти Танюше еще два годика, а Сереже 11 месяцев. Их мама часто представляет, какие они сейчас, уже взрослые. И мечтает обнять их крепко-крепко, попросить прощения. Что молодая была, глупая – не защитила, не отстояла, не нашла…

Казалось бы, банальная история. У пьющей матери забрали детей. Такое, к сожалению, бывает. Только все не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Жизнь иной раз так лихо закручивает сюжеты, что ни одному сценаристу не снилось.

Когда-то так Олеся держала на руках своих детей, а это уже внучка старшей сестры Фото: личный архив

Жизнь Олесю била…

…Да еще по самому больному и наотмашь. Родилась в многодетной семье, помимо нее еще две сестры и брат. Жили они в селе Большой Хабык (Идринский район Красноярского края).

- Мама у них выпивала, не запойная, но выпивала, - вспоминают местные. – Олесю помним, хорошенькая девочка, глазастенькая, шустрая.

Сразу после школы выскочила замуж за парня из соседней деревни. Любовь, дом, работа. Но муж закрутил с ее же подругой. Молодая, гордая. Прогнала! Не подумала, как ребенка будет растить одна, который родится через 9 месяцев. Изменщик уехал к своим родителям, она к своим. Вскоре ухаживать за ней стал один из местных. Василий звали, как и бывшего. Она честно призналась: «Жду ребенка». Тот вдруг удивил: «Мой будет». Сошлись. В декабре 2000 в Краснотуранске родила дочку.

- Жили вместе, ребенка еще хотели, - говорит Олеся. - Но после Тани случился выкидыш, только потом Сережей забеременела. У меня характер вспыльчивый, что не по мне, терпеть не буду. Муж маменькин сынок оказался. Свекрови не нравилась такая невестка, нужна была богатая и послушная. Начала ему говорить: ребенок не твой родится, ты бесплодный. Прислушался, таскаться стал, дома не ночевал. На большом сроке бросил меня, Танюшка была совсем маленькая.

26.01.2001 год, Тане здесь полтора месяца Фото: личный архив

Под Новый год мужчина отправил ее беременную с ребенком к родителям. Когда вернулась через пару дней, то… Ставни закрыты, в комнатах шаром покати. Вывезли все, даже валенки Танюшкины прихватили. Осталось лишь картошка и квашеная капуста. Так и осталась одна, в нищете, с пузом и маленьким ребенком на руках. В мае 2002 в районном центре Идринское Олеся родила сына.

- Жили они небогато, - рассказал друг брата Олеси Василий, он иногда приходил поиграть с малышами. – Да и откуда чему взяться! Мать-одиночка, муж выгнал ни с чем. Но дети всегда ухоженные, я с ними играл. Тогда она не пила.

Мальчонка - копия папа. Тот ведь потом приезжал, долго смотрел и… признал: «Мой ведь». Но ничего не вернешь.

- Я думаю, что они (Прим. Ред. - бывший муж и его родня) поспособствовали, чтобы детей забрали, - предполагает Олеся. – Лишили меня их, а себе ведь не взяли!

25.07.2001 год, Олеся со своей семимесячной дочкой Фото: личный архив

Отдавай ребенка!

В селе мужские руки всегда на вес золота. Помогал иногда сосед Володя. И в комплиментах рассыпался. Ее сердце дрогнуло. Не знала, какого зверя впускает в дом. Бить начал почти сразу. Дядя Вова в дверь, дети в слезы. Боялись.

- Мы только встречаться начали, а я уже вся в синяках ходила, - говорит Олеся. – Он убивал меня. И пойти некуда было. Даже у мамы меня находил и бил, бил. Дети все видели. Плакали, кричали.

В деревне жалели ее.

- Сожительствовала с мужчиной, который ее жестоко избивал, - рассказывают в администрации села Малый Хабык. - Бил ее нещадно. Она столько натерпелась. Мы еще ей: «Леська, чего ты его терпишь, уходи!».

Вскоре «употреблять» на пару стали. Дошли слухи и до опеки. В феврале 2003 года Олеся оставила дочку со своей мамой, а сама с младшеньким отправилась на почту. Когда вышла, увидела полицейский УАЗ. Из него вышла сотрудница опеки:

- Ребенка отдай?

- Не отдам, - еще крепче прижала сынишку мать. - С какого перепуга я должна вам ребенка отдавать.

- Дочь-то твоя у меня в машине сидит!

25.07.2002 год, сестра Олеси Марина со своим сынишкой и Таней, которой здесь 7 месяцев Фото: личный архив

- Как в машине, - Олесю затрясло. – Танюшка высунула голову из окна машины и улыбается. Ну, ребенок, что она понимает! Села я в машину и поехали в Идринское. Какие-то документы еще подписала, попросили. Доехали до полиции, меня из машины выбросили, как ненужный элемент.

Недели не прошло, как позвонили из сельсовета: ждут тебя в районной больнице. Ребятишек временно туда поместили.

- Недели две там была с ними, - Олеся с трудом сдерживает слезы. - Ухаживала, стирала, они были со мной. Не больные, не вшивые. Сережка-то совсем махонький был, мало что понимал. А Таня… Взрослая уже. Как соберусь уходить, она ноги обхватит, в штаны вцепится и кричит. Нянечки пытались отвлечь, а она плачет и я с ней. Так в больнице и видела их последний раз…

До конца апреля ездила к детям в больницу, надеялась, что все обойдется. Но, увы. Это было числа 23. Переступив порог больницы, она услышала: «Не нуждаемся в вас больше, увезли деток».

Попали сестра с братом в Дом малютки в Минусинске. А их мать не знает куда кинуться. В инспекции по делам несовершеннолетних тогда работала «милая и понимающая» женщина. Успокаивала, обещала помочь.

20 июля 2001 года, на фото Олеся с Танюшей Фото: личный архив

- Я поверила, - с сожалением произносит Олеся. - Господи, глупая была, молодая, доверчивая. - Мне было 20 лет. Ездила в полицию, встречалась с ней, как к маме своей относилась. Она и «помогла». Попросила свидетельства детей привезти и забрала документы.

В суде 1 августа 2003 года ее лишили родительских прав. Опека настаивала, что Олеся Копылова не сможет дать достойное воспитание.

- Нельзя ей отдавать детей! – поддержала их Мария А. глава сельсовета Большого Хабыка.

Поехала в Минусинск

- Не зная города, не понимая, куда идти, - Олеся до сих пор помнит свою растерянность. – Спрашивала у прохожих адрес. Нашла. Захожу, а там вахтерша сидит. Объяснила ситуацию, а она: тихий час. Отправила к директору. В кабинете оооочень полная женщина сидела. Я умоляла ее: если нельзя увидеть детей, то хоть фотографии покажите. Она сказала с ухмылкой: зачем они тебе, ты молодая, еще себе родишь. Я всю дорогу проплакала.

Вместе с сестрой и матерью снова и снова осаждали опеку.

- Мне хоть отдайте детей, верните! – просила бабушка.

Нет!

Дозвонилась до краевого отдела опеки: «С вашими детьми все хорошо, живут в одной семье, их не разлучили. Но где находятся, не можем сказать, тайна усыновления».

Искала дочь и сына, но не было сил уйти от изверга Володи. Пять лет еще она терпела побои и издевательства. Пока его не посадили за кражу. А она освободилась…

Олеся сейчас стала гораздо увереннее в себе Фото: личный архив

Помогите найти детей!

Олесе сейчас 37 лет. Из них 12 она замужем за тем самым соседским парнем, который когда-то нянчил ее ребятишек.

- Хорошо живут, - говорят в селе. – Олеся будто даже выправилась, уверенная в себе стала. Есть за нее кому заступиться. Он хорошо зарабатывает.

Только вот детей пока общих не родили.

- Я-то хочу, - признается Василий. – Но пока Бог не дал. Таню и Сережу она всегда вспоминает. Особенно, когда у них день рождения. Сидит, часами перебирает фотографии, рассказывает что-то. Она всегда о них помнит. У меня самого сестра старшая нашлась через много лет. Лет 10 мне тогда было. Общаемся сейчас хорошо, помогаем друг другу. Родной человек ведь. И Олесе надо помочь.

У Олеси нет-нет, да и екнет сердце, когда услышит, что кто-то взял детей под опеку или усыновил. Искать искала. Но не открыто, все через знакомых. А вдруг общество не простит, унизит, осудит.

Прошло 17 лет. Тане в декабре уже будет 20 лет. Сереже в мае было 18. И вот очередная попытка. Опубликовала пост в красноярской группе «Жди меня».

«Помогите найти детей, Татьяна Васильевна Копылова - 06.12.2000 г.р. и Копылов Сергей Васильевич - 08.05.2002 г.р. Красноярский край Идринский район деревня Малый Хабык».

Потом плакала, читая комментарии о том, что «бросила», «алименты не платила». Пыталась оправдаться. «Отбиваться» помогала племянница Алина, которая помогает искать брата и сестру: «Это просто обыкновенное чувство вины перед детьми, но лучше это осознать позже, чем никогда. Что плохого в том, что она хочет общения?».

Ничего плохого! И у семьи большие шансы на воссоединение.

Василий и Олеся живут дружно Фото: личный архив

- Опекуны у нас в 90 процентах хорошие люди, растят, дают путевку в жизнь, хотя все дети мечтают найти биологическую мать, - рассказала Галина Долгих, начальник отдела по взаимодействию с муниципальными органами опеки и попечительства, усыновлению Красноярского края. - Разные жизненные обстоятельства бывают, попытаться помочь мы однозначно сможем. Надо только понять, где последнее место пребывания было ребятишек, и смотреть по ситуации. Что сама мама сейчас из себя представляет, не причинит ли она вреда своим детям, вставшим уже на ноги.

Олеся уже написала заявление в опеку. Остается дождаться результатов.

P.S.

Татьяна и Сергей, если вы вдруг узнали себя на фотографиях или какие-то жизненные обстоятельства из этой истории знакомы, то позвоните: 8-953-597-34-66. Мама вас очень ждет!