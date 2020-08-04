Красноярск-Восточный – «грузовое» сердце железной дороги

Станция Красноярск-Восточный настолько огромна, что ее можно сравнить с небольшим поселком. Только в длину она растянулась на 10 километров. Это самая крупная сортировочная станция на Красноярской железной дороге и одна из крупнейших в России. Именно сюда по Транссибу приходят грузовые поезда с разнообразной продукцией и сырьем, прежде чем перевозимый в них товар отправится в пункт назначения. Задача специалистов станции – вагоны рассортировать и распределить в составы, которые пойдут уже на конечный пункт. После сортировки поезд будет состоять только из подвижных единиц, которым вместе «по пути».

Как это происходит? Каким образом собирается грузовой состав с вагонами, которые должны отправиться, например, в Абакан, Ачинск или на станцию Тайшет.

Работа сортировочной станции со стороны напоминает гигантский тетрис. Сначала вагоны попадают в парк приема. У каждого из них есть свой номер. Номер вагона, а также пункт назначения груза – та информация, на основе которой составляется сортировочный план. По нему и происходит дальнейшее распределение подвижных единиц по составам.

Итак, чтобы создать новые составы, прибывшие необходимо расцепить, а вагоны в нужном количестве отправить по заданным направлениям. Управляет этим процессом дежурный по сортировочной горке. Звучит это примерно так: «С горки тепловоз на 37-й с вагонами на 28!». Стороннему наблюдателю ничего не понятно.

А происходит вот что. Чтобы разборка составов шла быстрее, их, с помощью маневрового тепловоза, «загоняют» на так называемую сортировочную горку – ее придумали еще в конце девятнадцатого века, первая такая горка в России появилась на станции Ртищево в 1899 году. Это в самом деле холм, на вершину которого и заводятся составы.

В какой-то момент начинается настоящая магия – роспуск вагонов. Составитель поездов с помощью длинного шеста (его называют вилкой) расцепляет вагоны по нужным направлениям, и они под силой собственной тяжести едут вниз, веером распределяясь по нужным путям. При этом весь процесс максимально контролируемый, безопасный и управляемый!

Сортировочная горка с высоты птичьего полета похожа на дельту Нила: один путь разделяется на два, три, пять, десять, пятнадцать и наконец – на 24! Каждый путь – это отдельный маршрут: сюда собираем Мариинск, сюда – Боготол, здесь – Лесосибирск.

Мастерство сотрудников станции Красноярск-Восточный – в слаженности и четкости их действий. Это как симфония, в которой каждый должен сыграть свою неповторимую партию.

- Раньше сортировка проходила на станциях Красноярск Главный (в центре города) и Злобино, - рассказывает заместитель начальника станции Красноярск-Восточный Семен Масаев – Сейчас основной поток грузов сортируется у нас. Мы – грузовое сердце Красноярской магистрали.

24 сортировочных пути – хорошо, но уже маловато, объем грузоперевозок большой, говорят специалисты. Горка станции Красноярск-Восточный считается «средней мощности», она может принять и рассортировать в сутки 3200 вагонов.

Бригады диспетчеров (дежурные по сортировочной горке, операторы сортировочной горки), составители поездов, машинисты тепловозов работают посменно: по 12 часов. Процесс максимально автоматизирован и визуализирован. На пульте дежурного по сортировочной горке – вся станция, пути и стрелочные переводы. Управляет стрелками автоматика. За тем, как вагоны скатываются с сортировочной горки, следят датчики скорости: если слишком быстро, срабатывают замедлители. Вагоны притормаживают, за это время стрелка переводится на нужный путь, чтобы груз из Назарова не уехал, например, в Канск.

- На станции несколько этапов контроля, - рассказывает дежурная по сортировочной горке Эльмира Лавриненко. – Перед отправкой состава обязательно проверяется комплектность – сколько вагонов, какие грузы, куда. Если затесался «чужой», его найдут и перецепят.

Сейчас на железной дороге сезон ремонтов. А значит, и нагрузка на станцию меньше – «всего» 2600 вагонов в сутки. Но как только закончится ремонтная кампания, грузовое «сердце» Красноярской магистрали забьется в прежнем, ускоренном ритме.