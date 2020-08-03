2020-08-03T17:08:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда снимут режим ограничений из-за коронавируса в Красноярске: готов ли край ко второму этапу послаблений

Эпидемиологи проанализировали ситуацию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Когда снимут режим ограничений из-за коронавируса в КрасноярскеКогда снимут режим ограничений из-за коронавируса в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Когда в Красноярске снимут режим ограничений, введенный из-за коронавируса? Эта тема для жителей краевого центра в списке главных уже несколько недель. Горожане устали от эпидемии и запретов, многие до сих пор не могут выйти на работу. По-прежнему закрыты развлекательные, культурные и спортивные учреждения. Власти ссылаются на медиков и эпидемиологов: что те скажут, какова сейчас ситуация с коронавирусом?

Сегодня, 3 августа, состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. На нем специалисты Роспотребнадзора сообщили: они проанализировали ситуацию с распространением COVID-19 в регионе за последние 8 дней. Основные показатели оптимистичны, поэтому есть основания рассматривать возможность перехода Красноярского края ко второму этапу ослабления ограничений. Для этого:

- коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8;

- коэффициент свободного коечного фонда должен составлять не менее 50%;

- охват тестирования – не менее 90 на 100 тысяч населения в день.

На протяжении трех недель фиксируется снижение случаев заболеваемости в Красноярске. В крае ситуация в большинстве районов стабильная. Есть четыре города, где замечен всплеск новых случаев заболевания – это Ачинск, Канск, Норильск и Шарыпово. Однако и там в скором времени пойдет снижение, а ситуация стабилизируется.

- Как только показатели нам позволят, мы предложим снять ограничения по детским садам, школам, библиотекам, музеям, фитнес-центрам и другим организациям. Показатели этой недели станут решающими для перехода ко второму этапу, - рассказал руководитель краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Добавим, что на втором этапе возобновят работу магазины, торгующие непродовольственными товарами площадью до 800 квадратных метров. Условие – у них должен быть отдельный уличный вход. И ограничение по посетителям – 1 человек на 4 квадратных метра площади, чтобы соблюдали безопасную дистанцию. Будут сняты ограничения и с некоторых образовательных организаций, пояснили в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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