Старше ВДВ. Старейший десантник России живет в Красноярске

Сегодня, 2 августа 2020 года, Воздушно-десантные войска России отмечают свой 90-летний юбилей. Старейшему десантнику России на пять лет больше, он прошел Великую Отечественную, проработал 58 лет (до 80!), вырастил четверых детей. Сейчас у него 22 внука, правнука и праправнука, самому старшему 54 года, самый младший только учится ходить.

Родился Георгий Терентьевич 6 мая 1925 года в Самарской области, а в 1934 году семья с шестью детьми переехала из голодающего Поволжья в Сибирь, в Красноярск. Здесь он закончил школу, поступил в речной техникум на судового механика и когда началась война, работал на речных судах Енисея и Ангары. В 1943 году ему исполнилось 18 лет и парня забрали в Красную Армию, отправили на Урал в военное училище. Однако, большинство курсантов не доучились, их отправили кого на фронт, кого – на переподготовку. Так Георгий Ивкин попал в десантники: учился прыгать с парашютом, ножевому и рукопашному бою.

Военные годы Георгия Терентьевича прошли в составе 15 гвардейской воздушно-десантной бригады. С боями он, совсем мальчишка, прошел от Украины до Вены. На фронте совершил 15 прыжков с парашютом.

В марте 1945, незадолго до конца войны, был ранен в ногу и Победу встретил в госпитале под Веной, после чего провел в госпиталях еще девять месяцев.

После демобилизации вернулся в Красноярск, работал в сфере энергетики. Трудился в научно-исследовательском институте главным инженером, занимался строительством электростанций в Красноярском крае. Ушел на заслуженный отдых только в 80 лет!

В 2018 году Георгию Терентьевичу вручили сертификат о внесении его имени в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана воздушно-десантных войск.

В этом году рекордсмену исполнилось 95 лет, но старость его дома не застанет! Он по-прежнему участвует в значимых событиях.

В феврале этого года Георгий Ивкин стал героем акции "Песня памяти на стадионах": в «Платинум Арене» он провел вбрасывание шайбы в матче Высшей хоккейной лиги, в котором встретились местная команда "Сокол" и команда "Торпедо" из Казахстана. А после этого болельщики все вместе спели песню военных лет.

В мае Георгий Терентьевич вместе с Красноярском отметил 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В августе вместе с Союзом десантников примет участие в празднике, дне ВДВ – это многолетняя традиция. Ветерана здесь не забывают.

Георгий Терентьевич и в повседневной жизни активен: подтягивается, делает зарядку, занимается домашними делами и главной ценностью своей жизни считает семью.

Наша справка

2 августа 1930 года на учениях Военно-Воздушных Сил (ВВС) Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалось подразделение численностью 12 человек. Эту дату официально принято считать «днем рождения» ВДВ. Минобороны открыло на своем сайте мультимедийный раздел под названием «Элита армии, гордость России», посвященный истории десанта, подвигам в годы Великой Отечественной войны и в других локальных конфликтах.

В Красноярске, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, в День ВДВ 2020 запланировано несколько событий: возложение цветов к памятнику "Воинам-интернационалистам", и легкоатлетический «ЗаБег». Несколько улиц в центре города будут перекрыты.