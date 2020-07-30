Жителей частного сектора Красноярска переведут на электротопление

Печное отопление в частном секторе Красноярска остается одним из наиболее острых факторов загрязнения атмосферного воздуха. Жители Николаевки, Покровки, Базаихи в основном отапливают свои дома с помощью дров и угля, что не может быть безопасно для экологии.

В качестве альтернативы можно использовать электроотопление – одно из самых практичных решений для обогрева частного сектора.

Недавно в Красноярске обсудили перспективы электросетевого комплекса края, в том числе и возможную замену печного отопления электрическим.

О пилотном проекте, который будет реализован в Покровке, губернатору Красноярского края Александру Уссу рассказал генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

- Проект очень сложный, но главная наша задача – улучшить экологическую ситуацию в городе, так как всем знаком режим «черного неба», и конечно, сделать эту историю доступной для жителей, чтобы это ни в коем случае не было дороже, чем обходится сейчас, - отметил Павел Акилин. - Пилотный вариант в микрорайоне Покровка мы сейчас прорабатываем с Юрием Анатольевичем Лапшиным и коллегами-энергетиками и, надеюсь, в ближайшее время его запустим.

Встреча Павла Акилина с Александром Уссом

Различные виды энергосберегающих систем отопления могут создать реальную конкуренцию традиционному печному способу. Кроме того, при использовании электроотопления жителям частного сектора будет предоставлен специальный тариф, который позволит навсегда отказаться от угля и дров.

Павел Акилин добавил, что проект может быть реализован в кратчайшие сроки, с полным переходом на электропопление в течение одного-двух лет.

В перспективе планируется перевести на электроотопление более 15 000 домов.

Красноярск учтен в паспорте национального проекта «Экология», как город с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Установка электрокотлов позволит снизить выбросы частного сектора в атмосферу с 11 до 2 тысяч тонн.

Опыт пилотного проекта может быть эффективно использован на весь частный сектор и уже в ближайшее время поможет уменьшить экологические проблемы города.