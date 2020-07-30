Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 30 июля 2020: выздоровели 73 человека, умерли 7

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 30 июля, в Красноярском крае за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 141 пациента. Общее количество зараженных достигло 13 000 человек.

Динамика ко краю

Антирейтинг возглавляет Красноярск - здесь заболели 35 человек за сутки. На втором месте Ачинск - 20 подтвержденных лабораторно случаев коронавируса, на третьем месте - Уярский район - 10 человек заразились коронавирусной инфекцией. К сожалению, за минувшие сутки умерли 7 пациентов. Всего с начала пандемии скончались 325 жителей края.

Распространение по городам и районам

Количество выздоровевших достигло 11 626 человек - за последние сутки прибавилось на 73. По данным эпидемиологов, суточный темп прироста составил 1,1 процента. В сутки специалисты успели выполнить 9 531 тест. Всего с момента начала эпидемии протестированы 608 100 человек.

Медики наблюдают за состоянием 3 030 пациентов (+257 в сутки). Сняты с наблюдения за последние сутки 223 человека.

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