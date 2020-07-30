2020-07-30T10:07:28+03:00
Происшествия

Обвиненного в убийстве парализованного мужчину проверили на детекторе лжи

Год Вениамин Семенов просидел под домашним арестом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Частично парализованный Вениамин Семенов Фото: "На самом деле", Первый каналЧастично парализованный Вениамин Семенов Фото: "На самом деле", Первый канал
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Убийство в Абалаково (Красноярский край) произошло еще два года назад, в 2018-м. Кратко все произошло так: в доме Вениамина Семенова, частично парализованного старика, нашли избитого молодого мужчину. Он лежал на полу в луже крове, однако был еще жив. Обнаружила его дочь Семенова, Вера, она пришла проведать отца, у которого жил молодой человек - пенсионер приютил его. А тот немного помогал по хозяйству.

Вера вызвала «скорую» и полицию. Медики погрузили израненного мужчину на носилки, однако тот неожиданно начал сопротивляться, отказываясь ехать в больницу. Спустя три дня избитый умер - следствие установило, что по голове его ударили не менее 6 раз топором. Виновным в этом посчитали частично парализованного Вениамина Семенова. Год мужчина находился под домашним арестом, а специальная комиссия признала его невменяемым.

Вера, дочь обвиненного в убийстве Вениамина Фото: "На самом деле", Первый канал

Вера, дочь обвиненного в убийстве Вениамина Фото: "На самом деле", Первый канал

С тех пор жительница Абалаково пытается отстоять отца перед законом - Вера считает, что он не мог быть причастным к избиению. По мнению женщины, у Вениамина Семенова просто не хватило бы на это сил. Вера решила искать правды на федеральных каналах - сначала побывала в студии программы «Мужское и Женское», а в этот раз вместе с отцом отправилась на программу «На самом деле» (Первый канал). К слову, на программе «Мужское и Женское» выявили свидетеля - молодого человека, который видел убийцу своими глазами. Но в этот раз он сбежал с детектора лжи. Зато был Александр - мужчина, которого дочь старика считает виновным в убийстве.

- Ну, вы посмотрите на него! Он еле ходит! Разве он мог так избить, - говорит об отце-инвалиде женщина.

Вера убеждена, что виновен ранее судимый за убийство собственной матери Александр, потому что ее отец не смог бы парализованной рукой поднять топор и уж тем более бить кого-то им.

Мужчина солгал по поводу алиби Фото: "На самом деле", Первый канал

Мужчина солгал по поводу алиби Фото: "На самом деле", Первый канал

Александру задали вопрос, искажал ли он намеренно факты, чтобы обеспечить себе алиби. Тот ответил отрицательно, однако это оказалось ложью.

- Вы наносили удары убитому, от которых он умер?

- Нет.

- Ответ «нет» - правда, - заявил эксперт программы.

В студии решили, что уже имевший судимость Александр испугался, что на него повесят убийство, поэтому подделал факты. А вот сбежавший с детектора лжи молодой человек, показавший на бывшего зека, как на виновника, вполне мог лукавить, ведь он побоялся прийти в студию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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