2020-07-30T05:45:44+03:00
Общество

«На глазах детей начал резать»: в Лесосибирске мужчина жестоко убил бездомного щенка

Жители окрестных домов боятся, что и сами могут стать жертвами
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Соседи уверены, что собаку убили, чтобы съестьСоседи уверены, что собаку убили, чтобы съестьФото: Мария ЛЕНЦ
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Шокирующая история произошла в Лесосибирске. В микрорайоне Космос, на Комаров 43-летний мужчина на глазах детей начал убивать бездомного щенка. Произошло все, со слов соседей, пару дней назад. Дети играли во дворе дома на Комарова, 13, когда увидели, как сосед несет к себе домой щенка. Потом собака истошно завизжала, а испуганные ребятишки рванули врассыпную.

Соседи уверены, что мужчине собака понадобилась, чтобы… съесть.

- Меня до сих пор трясет, как представлю. Вызвали полицию, конечно, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск жительница соседнего дома. – Приехали две Газели, - не знаю уж, о чем они там с этим Анатолием общались. Но его не забрали – здесь он. Слышала, как сожительница его говорила, что квартира у него вся в крови. То есть начал он резать щенка на улице, а закончил, получается, дома. Мы все уверены, что он сделал это и собирался съесть собаку. Соседи его говорят, что слышали, как он рубит что-то в квартире.

43-летнего мужчину жители Комарова откровенно боятся. Боятся за своих детей, когда те играют на улице. И дело даже не в том, что мужчина имеет внушительный список проблем с законом (со слов соседей, он сидел несколько раз - за убийство, а потом за нанесение тяжких телесных повреждений сожительнице). Боятся потому, что в квартире у него каждый день пьянки: из окна как-то раз вылетел стол, неоднократно была поножовщина.

- Я считаю, его и участковый побаивается, - продолжают соседи. – Ничего с ним сделать не могу. Весь подъезд у них в крови на днях был – а этому ничего. Но мы не ожидали, что он начнет собак есть.

Соседи обратились на «горячую линию» краевого МВД, собираются и в прокуратуру подать жалобу. В полиции пояснили, что пока идет проверка, в дальнейшем решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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