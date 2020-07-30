2020-07-30T03:22:52+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 30 июля 2020: выздоровели 120, умерли 7

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 30 июля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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За минувшие сутки - 7 летальных исходовЗа минувшие сутки - 7 летальных исходовФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 30 июля, в Красноярском крае лабораторно подтверждено 12 859 случаев коронавируса (+125 за сутки). За минувшие сутки выздоровели 120 человек, с момента начала пандемии количество выздоровевших достигло 11 553 человека. К сожалению, есть и летальные исходы. В прошлые сутки погибли 7 человек (всего 318 погибших).

Количество заболевших за сутки по городам и районам

Количество заболевших за сутки по городам и районам

Наибольшее количество заболевших в Красноярске - 37 человек, на втором месте Ачинск - 23 случая за сутки, на третьем Канск - 9 случаев. В Норильске за минувшие сутки зарегистрирован 1 человек с COVID-19.

По данным эпидемиологов, суточный темп прироста составил 1,0 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 598 569, в том числе за последние сутки - 8 821.

Под наблюдением у медиков остаются 2 996 человек (+225 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 217 человек.

Телефон круглосуточной горячей линии по коронавирусу - 8 800 100 5653.

ИСТОЧНИК KP.RU

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