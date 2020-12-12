В Красноярске восстанавливают старинную авторскую икону конца 19 века. Фото: Алексей Язев

В Красноярске начали восстанавливать старинную икону конца 19 века «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал настоятель Свято-Троицкого храма в Емельяново и храма Параскевы Пятницы в Барабаново Алексей Язев.

Икону нашли в запасниках Свято-Троицкого храма. Она сразу же вызвала удивление. Дело в том, что обычно дату написания и свою подпись авторы на иконах ставили крайне редко. А тут явственно читается: «Сию икону писал Иван Иванов[ич] Тошевиков». И дата: месяц октябрь 1894 года.

Имя автора на обратной стороне иконы. Фото: Алексей Язев

Настоятель передал икону в реставрационную мастерскую, специалисты уже ее осмотрели. Живопись провинциальная, характерна для Центральной России: вытянутые лики и сдержанность декора позволяют предположить близость иконописца к Русскому Северу. Композиция проста: в центре маленькая фигура Пресвятой Девы, которые родители, согласно обету, привели Иерусалимский храм. К ней навстречу вышел первосвященник и поклоняется. По преданию это был отец Иоанна Предтечи праведный Захария.

Икона в мастерской. Фото: Алексей Язев

- Состояние иконы тяжелое, но не смертельное. Уничтожен живописный слой и левкас справа, серьезные отслоения левкаса в середине иконы. Вспучивание и утраты живописи по поверхности. Минимальный срок реставрации три, четыре месяца. Предполагается расчистка, укрепление живописи и левкаса. Воссоздание левкаса в местах утраты. Тонировка и воссоздание живописи по всему полю иконы, - рассказывает Алексей Язев.

После реставрации икона отправится в малый храм в Барабаново.