«Ресницы-то какие! А то вокруг все с приклеенными». В Якутии прошел конкурс красоты среди коров

Два матроса стали самыми красивыми! Фото: Ykt Top

Необычный конкурс красоты «Симэммит мааныкай» прошел в Телейском наслеге Чурапчинского улуса Якутии.

Работники дома народного творчества «Аартык» имени А.С. Бродникова придумали его исключительно для коров и быков. Хозяева нарядили своих буренок в кокошники, шляпы, косынки, банты, кружевные палантины, а бычков – в фуражки и бескозырки. Был и «макияж»: подрисованные бровки и подкрашенные губки.

Фото: Ykt Top

А победителями стали быки-близнецы Отуй и Тотуй, наряженные матросами.

Забавная затея вызвала неоднозначное отношение. В социальных сетях можно увидеть противоположную оценку сельской инициативе. Вот несколько мнений: «Красотки!», «Организаторы, сделайте онлайн голосование! Чем хуже эти создания от всяких мисс виртуальная, мисс мира и т.д. Коровы даже лучше, пользу приносят, и милые»,

Фото: Ykt Top

«Ресницы то какие! А то вокруг все с приклеенными», «Замечательный конкурс, главное, чтобы потом надои не упали у мисс», «Красоту коровок надо определять по надою, упитанности, ухоженности, а не по напяленной нелепой одежде».

Кстати, конкурсы красоты среди коров проходят именно так в других странах и других российских регионах. Там выбирают победительниц исключительно по стати, приплоду и удоям.

Например, как уже несколько лет такой конкурс проходит в Беларуси, можно посмотреть здесь

А шуточный конкурс в Якутии придумали исключительно ради хорошего настроения!