Басту оштрафовали, а Zivert собрала полный зал в Красноярске

Концерт состоялся! Фото: сайт grandhallsiberia.ru

В Красноярске концертный сезон начался традиционно в октябре, и филармония работает в обычном режиме. Но приезжие звезды одна за другой отменяют или переносят свои выступления. Но не Zivert. Ее концерт состоялся в пятницу, 4 декабря, билеты были распроданы. Организаторы уверяли, что продажа велась только на 50% от общей вместимости зала – 1 700 мест.

По их словам, все было отлично: зрителей рассаживали в шахматном порядке, маски, санитайзеры были в наличии, социальная дистанция соблюдалась. А что на фото и видео народу много, так это оптическая иллюзия.

По словам очевидцев, все было ровно наоборот: не все зрители были в масках, и социальная дистанция тоже мало кого интересовала.

Еще один минус концерта - певица работала под фонограмму, об это написали поклонники в соцсетях. «А что, концерт норм, пока другие никак не едут (а билеты лежат и их ждут) уже и на zivert ходим. Еще бы поверх фанеры не пела бы и было бы классно (лучше без фанеры) а что, мы схавали, нам понравилось. Лучше так, чем никак, в наше время это уже подвиг», - написал один из поклонников в Инстаграм.

Напомним, не так давно Ледовый дворец в Санкт-Петербурге оштрафовали на 480 тысяч рублей после концерта рэпера Басты.

После концерта в Красноярске были отменены и концерты Zivert, в частности, в соседнем Новосибирске, который был следующим в гастрольном туре певицы и где тоже были распроданы все билеты.

Организаторы концерта написали в социальных сетях: «У нас было все готово. Звук, сцена, свет. Юлия сегодня выступает в Красноярске и должна была со своим коллективом вылетать к нам завтра, в Новосибирск!

В связи с новыми требованиями Роспотребнадзора и усилением эпидситуации в регионе, а также в ходе сегодняшних переговоров с главами контролирующих органов города Новосибирска было принято решение о переносе мероприятия на новую дату, которую мы обязательно объявим в ближайшее время! Вины артиста и организаторов здесь нет».