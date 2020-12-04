Сезон зимнего отдыха в Хакасии: куда поехать красноярцам на выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

В соседней Хакасии официально стартовал сезон зимнего отдыха. Многие красноярцы едут на выходные в республику, чтобы приятно провести время, отдохнуть и перезагрузиться. Относительно недалеко, да и места для многих уже знакомые – по многу лет катаются. И новичкам советуют.

Среди таких традиционных мест активного отдыха для красноярцев – поселок Приисковый в Орджоникидзевском районе. На автомобиле примерно 400 километров. Кстати, поправимся, народ сюда начал приезжать вот уже месяц как. Здесь туристов ждут невероятно заснеженные склоны, высота снежно покрова метами может достигать до 2 метров. Кататься можно на лыжах, сноубордах, снегоходах. Есть где поесть и переночевать. Однако власти Хакасии и МЧС предупреждают: не забывайте о безопасности.

Еще одно место для зимнего отдыха – село Таштып, там есть горнолыжный комплекс «Сюгеш», для новичков – самое то, инструкторы готовы поставить на лыжи и склон за несколько часов занятий. Открывается сезон на горнолыжных курортах «Гладенькая», «Черемуховый бор». Узнать подробности и контактные данные всегда можно в Туристском информационном центре Хакасии по телефону: 8 (3902) 32-32-50.

Добавим, что власти Хакасии в последнее время уделяют много внимания развитию туризма на территории республики. Особенно в этом году, когда выезд за границу из-за коронавируса оказался невозможен, в Хакасии было разработано несколько интересных инициатив по теме развития внутреннего туризма.