«Я свое сердце маме отдаю!»: «Комсомолка» наградила победителей конкурса «Открытка для мамы - 2020»

29 ноября все мамы принимали поздравления с праздником Фото: Мария ЛЕНЦ

Тюльпаны, розы, ромашки – дети просто осыпали своих мам цветами к их празднику. День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. И пока 29 числа все дети целовали, обнимали и поздравляли своих любимых мамы, мы подводили итоги конкурса «Открытка для мамы - 2020». Напомним, это проект медиахолдинга «Комсомольская правда». В этом году его генеральным партнером выступила компания «Буарон».

Алиса Харитонова нарисовала тюльпаны Фото: личный архив

Более 700 ребят из разных уголков Красноярского края отправили на конкурс свои работы – рисунки, поделки, аппликации. Все они были опубликованы на сайте kp.ru. За них можно было отдать свои голоса. Все наши юные участники постарались от души, поэтому определить победителей было непросто. Победителями стали десять участников, трое из них – это лидеры народного голосования, еще семь - выбор редакции «Комсомольская правда» и партнера проекта.

В этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки собрать всех победителей вместе не получилось. Поэтому победителей конкурса «Открытка для мамы - 2020» поздравили в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске.

Букет Софии Симановской Фото: личный архив

За рисунок 4-летней Алисы Харитоновой проголосовали 335 раз. Юная художница изобразила для своей мамы чудесные тюльпаны. И это 1 место!

- Алиса очень любит рисовать, - призналась ее мама. – И вот она нарисовала прекрасные тюльпаны и заняла первое место. Это наш дебют.

Второе место заняла работа Софии Симановской – 223 голоса. Соня сделала большую вазу из белых и розовых розочек, а в ней красные бутоны.

- У нас получился огромный букет, - похвастала Екатерина, воспитатель Софии. – Дети постоянно делают поделки, но вот на такой уровень вышли впервые.

Работа Варвары Уласко Фото: личный архив

Третье место заняла поделка Варвары Уласко – 180 голосов.

- Работы была выполнена из воздушного пластилина, она любит из него любить, – рассказала ее мама. – Дочка лепит, они потом застывают и получаются игрушки. Идея была моя, руку корректировал папа, но все остальное делала Варя сама.

И семерка победителей в номинации «Выбор партнера».

Юлия Галонская сделала очень сложную поделку Фото: личный архив

Это работа Юлии Галонской.

- Поделка сделана из вазы, которую покрывала белой шпатлевкой, использовала смоченную бумагу, шпагат для волос, фамиран для цветов, в каждом цветке более 100 лепестков, глаза – семечки, - пояснила Юлия. - Очень трудоемкая работа, над которой работала месяц. Делала с любовью для своей мамочки, которую очень люблю.

Глеб Шайхутдинов нарисовал цветы для мамы Фото: личный архив

4-летний Глеб Шайхутдиновиз Канска нарисовал для своей мамы букет цветов и подписал: «Моя мама врач и сейчас она болеет. Мама, выздоравливай, и мы скоро увидимся!». Как позже выяснилось, сейчас в семье Глеба никто не болеет, мама поправилась и все хорошо.

Егор Леонтьев смастерил чудесную открытку Фото: личный архив

9-летний Егор Леонтьев сделал открытку. Он очень старался. Ведь его мама тоже медик и в тот момент болела. Все дни, пока они находились на карантине, мальчик старательно вырезал и лепил лепесточки и листочки. И в итоге получился чудный подарок.

Артем Морозов из села Долгий Мост сделал букет из роз в виде сердца. Цветы получились, как настоящие! Мальчик написал: «Я свое сердце маме отдаю!».

Розы Артема Морозова Фото: личный архив

- Сын три дня мастерил эту поделку, каждый день после учебы по несколько часов сидел и кропотливо делал эти цветочки.

Кристине Тороповой всего 4 года, а она уже умело управляется с ножницами и цветной бумагой. Девочка вырезала много-много сердечек и наклеила их вокруг очень трогательной композиции, где изображены мама и дочка.

Работа Кристины Тороповой Фото: личный архив

8-летняя Александра Лалетина из Лесосибирска узнала про конкурс от классного руководителя и решила принять участие. Тем более, она сейчас осваивает через интернет новую технологию рисования. В итоге получились очень красивые и милые рисунки. Тюльпаны, как настоящие!

- Рисунки выполнены акрилом, для меня это легко, - рассказала Саша. – Я за полчаса эту картину нарисовала. За меня в конкурсе голосовала сестра и брат, родители и одноклассники. Я даже немного расстроилась, что голосов не хватило. Но потом вдруг сказали, что все-таки победила. Очень приятно.

Рисунок Александры Лалетиной Фото: личный архив

Горбачева Аня учится в красноярской гимназии №7. Ей сейчас 13 лет. Девочка нигде не занимается дополнительно рисованием, но из-под ее кисти выходят настоящие шедевры. Но она редко кому их показывает. На конкурс ее работу отправила ее учительница ИЗО.

- Педагог отправляет на конкурсы и потом нам говорит об этом, когда дочь выигрывает, - сказала мама Ани, Елена Николаевна. – И так второй раз уже.

Но не только дети получили сегодня свои поздравления. О победе также узнали три самых активных педагога, направивших максимальное количество работ на конкурс.

Рисунок Анны Горбачевой Фото: личный архив

- Светлана Симокайтене и Татьяна Трепольская, воспитатели детского сада №213 из Красноярска – 26 работ.

- Наталья Трифонова, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО «Спектр» тоже из Красноярска – 18 работ.

- Анжела Зырянова, воспитатель детского сада № 40 из Ачинска – 16 работ.

За активное участие они получат именной диплом и книги от «Комсомольской правды», которые очень пригодятся в работе.

Напоминаем, что подарки и дипломы ждут победителей редакции «Комсомольской правды» по адресу: Никитина, 3 «б».

Поздравляем победителей! И, конечно, благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на странице конкурса уже 2 декабря.

Полюбоваться на работы участников конкурса можно здесь!