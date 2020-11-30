Каникулы нестрогого режима: муж тайком укатил от благоверной на таежную заимку, и его несколько суток искали спасатели

Пока пропавший отдыхал, спасатели искали его в метели и пургу. Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Нетривиальный случай произошел в Среднеколымском районе Якутии. Спасатели несколько дней искали исчезнувшего при странных обстоятельствах 41-летнего мужчину из села Сылгы-Ыытар, а он в это время спокойно отдыхал на таежной заимке, рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» местные жители.

Легкая добыча для волков

Геннадий Б.* пропал еще 25 ноября, уточняют они. Укатил в Среднеколымск на своем «Буране», а домой не вернулся. Края там живописные, но суровые.

- Снег уже, кстати, глубокий-глубокий, - рассказал «КП» Николай Фатеев, представитель пресс-службы ГО ЧС по Республике Саха (Якутия). - Больше метра уже, а сейчас только начало зимы. Благо морозов хороших нет, минус 25, это же разве холода! Бывает, может медведь-шатун похозяйничать, но редко. Куда опаснее волки. Их очень много. Тем более там оленьи стада вокруг – волки очень много давят оленят. Стада сильно страдают. Если стая волков увидит: идет человек, ослаблен, без ружья, может и напасть. Боятся, однако кинуться могут. Слишком легкая добыча.

Но… на севере люди – говорю вам точно – всегда готовы к таким вещам. Напугать их нереально. Для них это не экстремальная ситуация, а обыденность. Очень живучи, потому что подготовлены. Образ жизни такой – экстремальный.

Пурга, а его нет

Скорее всего, именно поэтому Татьяна*, жена пропавшего, забила тревогу только на третьи сутки. Около полудня 27 ноября набрала единую дежурно-диспетчерскую службу: «Мой куда-то потерялся!».

Между тем в районе второй день бушевала пурга: валил сильный снег, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Метель, к тому же подмораживало – до минус 25. Несколько минут – и можно продрогнуть до костей. Но это был не тот случай.

Операция заняла несколько суток. Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

- Сначала искать поехали наши мужики, - поделился с «КП – Красноярск» местный житель Игнат*. – После пурги протаптывали дорогу – все же занесло, метель. Потом подключились спасатели на «Буранах». Шерстили там несколько дней, и что?

Никакого тебе нового выжившего. 29 ноября (это были уже пятые сутки) пропавшего нашли. В одной из охотничьих избушек - в 55 километрах от Среднеколымска – на участке Дирин. Узнав, что его спасают, скорее, удивился, чем обрадовался.

Зимуй, сколько влезет

- Там озера и на разных участках есть избушки, - поясняет Николай Фатеев. – Причем в каждой – запас пищи. На севере так принято: и в Якутии, и на Камчатке, и в Магаданской области. Если ты живешь в избушке, при отъезде всегда оставь неприкосновенный запас: продукты, спички, соль, дрова. Если человек попал в беду, он зайдет в эту избушку, там есть все, чтобы выжить. Макароны, тушенка – кто что оставляет – подвешивается наверх, чтобы мыши не погрызли.

Зимуй себе, сколько влезет. По официальной версии, у Геннадия сломался снегоход, вот он и застрял в тайге. Благо, пересидел в избе, не оголодал и не замерз. Когда нашли, не понадобилась даже помощь медиков. Местные же рассказывают другую историю:

- Человек никого не предупредив, уехал на заимку. Его потеряли, начали искать. Пурга, спасатели, техника. А он, говорят, там просто расслаблялся. Благоверная достала – ни выпить, ни закусить, вот и сорвался. Ну, это, конечно неточно. А вообще ничего героического - обычное дело (смеется).

(*данные изменены).

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