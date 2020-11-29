«С близнецами временами даже дышать не могла, но девочка доставила радость»: откровения суррогатной матери

Откровения суррогатной матери о деньгах, чувствах и адекватности Фото: Мария ЛЕНЦ

Истории с суррогатным материнством появляются регулярно, но пишут об этом чаще всего на фоне какого-нибудь скандала. И следом – очередная волна негативной реакции: «это плохо, это нужно запретить».

На самом деле такая услуга уже больше десятка лет пользуется стабильным спросом. К ней прибегают семьи, для которых испробованы и не сработали все другие шансы стать родителями. Но что знает о суррогатном материнстве рядовой обыватель, чтобы судить, хорошо это или плохо? Мы пообщались с одной женщиной, которая сделала суррогатное материнство своей профессией. Единственное условие с ее стороны – фото не будет и город не называть.

О себе

Юля Горяева – имя настоящее, она не скрывает, чем занимается, но и не афиширует. Ей 30 лет, незаконченное высшее – ушла с последнего курса медицинского университета, но затем окончила педагогический колледж. У нее среднестатистическая семья, которая ведет активный образ жизни и любит путешествовать. Дочери 9 лет – она знает, кем работает ее мама. И есть муж, без поддержки которого Юля не подписалась бы на это дело. Муж, кстати, свой человек - лично знаком со многими врачами и суррогатными мамами.

Как пришла в голову идея вынашивать детей на заказ? Наверное, как и у всех: стало худо с деньгами.

- Мужа сократили, у самой на работе не все было ладно, нужно было на что-то жить, появились кредиты. Деньги были нужны позарез. Знакомая предложила попробовать, первая реакция мужа: «Нет!» Его не устраивало, как составлен договор, он переживал за мое здоровье. Плюс как к этому отнесется дочь, ей тогда было уже 5 лет, она все понимала. Мне и самой было страшно. И все-таки я рискнула, - признается Юля.

Два бутуза с румяными щеками

Первая семья, для которой Юля согласилась выносить малыша, среднестатистические российские служащие с зарплатой в 50 тысяч рублей. За плечами 36-летней женщины длинный список всевозможных врачей и клиник, в том числе зарубежных. Услуги суррогатной мамы – последний шанс, ради которого супруги продали свою большую дорогую квартиру. Себе купили поменьше, а разницу вложили в будущего ребенка.

- Сначала была полная анонимность, я никогда не должна была узнать, кто настоящие родители, - рассказывает Юля. – Заказчики выбрали мою фотографию из каталога, потом устроили смотрины. Я стояла на видном месте на улице, а за мной наблюдали со стороны. И вдруг клиентка передумала, она побоялась, что в ней не проснется материнский инстинкт. Поэтому она сняла квартиру неподалеку от моего дома. Очень часто приходила, приносила вкусности и витамины, сопровождала меня на все медицинские осмотры. Я бы не назвала это тотальным контролем, скорее забота – она ведь с меня пылинки сдувала.

Эмбрионов получилось два, их подсадили с первого же раза, все прошло идеально. Но беременность далась тяжело – плоды большие, лежали друг на друге. В последние месяцы так толкались внутри, что Юля временами дышать не могла, ей даже купили кислородную маску. Не могла самостоятельно ходить и муж носил на руках по квартире. На улицу вообще не выходила.

«Только бы тебя не кесарили» - переживала за нее биологическая мама. Но обошлось, родились два бутуза с румяными щеками, один 3800, второй 3950.

- «Извини, что наши сыновья тебя так потрепали», - сказал мне отец, встречая из роддома с корзиной цветов и фруктов. Доплатил сверху еще 200 тысяч за мучения. Я потом еще три месяца молоком мальчишек кормила. Но не грудью, а сцеживала – берегла чувства мамы, она ведь такой трепетный и ранимый человек. Мы с ними очень хорошо попрощались.

«Китайская малявочка»

Вторая суррогатная беременность пришлась на пандемию. Точнее, когда она началась, о коронавирусе никто не слышал. Подсадку сделали в августе 2019 года. Клиент – китайский предприниматель в возрасте под 40, по российским меркам очень состоятельный. Не женат, поэтому «рожал» для себя.

- Мое пожелание было: только не двойню, хватит с меня космических перегрузок. С клиентом общалась по видеосвязи, все вопросы со мной решал куратор. Перед этим мой клиент прилетал в Россию, отдал свой биоматериал, выбрал донора-мать. Так что когда я подписывала договор, эмбрион уже был готов. Меня, кстати, клиент тоже выбирал с пристрастием: рост, вес, возраст, наличие своего здорового ребенка. Муж должен быть обязательно, но никакой интимной близости в период беременности.

Беременность протекала легко, Юля «порхала». И тут грянул коронавирус, границы закрылись, биологический отец остался вне зоны доступа. Когда в мае приехала в роддом, то оказалась на карантине.

- Я уже собралась в родильную палату, а мне обрывают телефон. Представитель отца умолял: «Не бросайте девочку, останьтесь с ней». В контракте было указано, что ее должны забрать от меня сразу, как родится. Но при таких обстоятельствах нас оставили вместе. Это были замечательные 4 дня моей жизни, которые я провела с этой малявочкой. Она получилась красивая, восточная и миниатюрная, я ее для себя назвала Жади – очень уж она напоминала героиню бразильского сериал. Я хоть и суррогатная, но я – мама, а потребность матери – убедиться, чтобы ребенок был здоров и устроен в любящие руки.

Сначала девочка осталась в медицинском центре. Потом стало известно, что в России застряли едва ли десяток суррогатных детей для китайских родителей, которых поместили в одну квартиру в ожидании, пока откроются границы.

- Наша малышка сейчас под присмотром китайского агентства. За ней ухаживает специальная няня. Ей хорошо, ни в чем не нуждается. Однако ее родные переживают сильно, все-таки ей уже полгода. Каждый день общаются с нею по видеосвязи, а китайская бабушка плачет, что малютка без них растет.

В договоре все прописано

А как же скандалы вокруг суррогатного материнства? Помимо того, что Юля сама участвовала в двух проектах, она еще и работает в своем агентстве, оказывает клиентам услуги по подбору сурмам. Признается: стольких странных женщин повидала, которые хотят стать инкубатором ради заработка и при этом не задумываются о последствиях. Было немало таких случаев, когда мужья не работают (и, видимо, не хотят), а жен отправляют вынашивать чужих детей, считают, что это так просто: рожай себе и рожай, деньги-то за это дают немалые.

Юлия сама проводит собеседования с кандидатками в сурмамы. Смотрит, чтобы они понимали всю сущность своего поступка.

- В России закон изначально на стороне женщины, которая ребенка родила. Суррогатная мать должна подписать отказ сразу же после его рождения. Этого момента многие наши клиенты и опасаются – а ну как женщина скажет: нет. И тогда придется судиться – это время, нервы и не совсем понятный юридический статус ребенка. Я в первую очередь думаю о биологических родителях. Поставьте себя на их место: люди безумно хотят ребенка, но не могут. Годами лечатся от бесплодия. Они ведь не сразу обращаются к услугам суррогатных мам – для них это последний шанс. Затем 9 месяцев они ждут, когда ребенок родится, готовятся. И вдруг им заявляют: нет, сурмать передумала. Как передумала? Малыш ведь – чужой для нее, в нем гены биологических родителей. А для них лишиться ребенка – это не финансовая потеря, это крушение их надежды. Поэтому я всегда прошу наших девочек обдумать, готовы ли они. Работаем только с самими адекватными, но 100% гарантии все равно никто не дает.

Чтобы подстраховаться, гонорар суррогатной матери выплачивается после того, как дело сделано. А еще в договоре прописывается сумма неустойки: 5 миллионов рублей, если сурмама решит оставить ребенка себе. Это сумма всех затрат родителей на то, чтобы малыш появился на свет (см. считалку). Как правило, таких денег у женщины нет (иначе зачем ей это все).

Может ли сурмама забрать малыша, если с родителями что-то случится? Нет, и это тоже прописано в договоре, что опеку над ним возьмут бабушки, дедушки, иные родственники. Хотя… если такой ребенок вдруг окажется в доме малютки – то почему бы и нет. Сурмама наверняка сможет его усыновить, но на общих основаниях, без скидки на то, что она его выносила.

И под конец нашего разговора Юля поделилась одним запомнившимся случаем. О том, что клиенты тоже могут разочаровать.

- Приходит ко мне молодая девушка, 21 год. У нее очень-очень богатый муж, таких называют олигархами. Можно сказать, девочка удачно пристроилась. Но муж раза в два ее старше, ему нужен наследник. А ей нужна суррогатная мама. Я пытаюсь понять, почему. Ответ: «Зачем я буду портить фигуру? У меня грудь силиковая, мне не нужны растяжки». Я сижу и понимаю, что потом она точно также будет относиться и к своему ребенку. Вряд ли у нее проснется материнский инстинкт – малышу просто наймут няню.

Считалка: во сколько обойдется услуга суррогатной матери

- Гонорар сурмаме – 1 – 1,3 миллиона рублей, после рождения ребенка

- Возможная премия после родов – 200 тысяч рублей

- Ежемесячные выплаты сурмаме – по 25 – 35 тысяч

- Единовременная выплата на приобретение одежды – 30 – 35 тысяч

- Стоимость медицинских манипуляций (оплодотворение, подсадка, ведение беременности, роды) – около 3,5 миллионов рублей.

Итого выходит около 5 миллионов рублей.