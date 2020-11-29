Как замерзает Саяно-Шушенское водохранилище в ярких фотографиях показал фотограф заповедника

Как замерзает Саяно-Шушенское водохранилище. Фото: С. Иванов, официальный сайт Саяно-Шушенского заповедника

Саяно-Шушенское водохранилище находится вдалеке от автомобильных дорог и туристических троп. К тому же большая часть моря находится в охраняемой зоне Саяно-Шушенского заповедника. Добраться сюда можно не всем - разрешение можно получить, но добираться будет непросто. А места очень красивые, живописные. Сотрудники заповедника показали, как замерзает рукотворное море и рассказали, как это происходит.

Акватория водохранилища в пределах заповедника значительно удалена от плотины крупнейшей в России одноименной электростанции. И в зимний период замерзает полностью. Работа самой плотины не оказывает влияния на процесс замерзания. А вот о глубина водохранилища имеет значение. Местами она достигает более 200 метров. Получается, что водоем долго накапливает летнее тепло и затем неохотно его отдает.

Берега водохранилища - высокие отвесные горы. Фото: С. Иванов, официальный сайт Саяно-Шушенского заповедника

- Известно, что наибольшей плотности, а соответственно и удельного веса вода достигает при температуре +4 градуса Цельсия. Охлаждаясь у поверхности до этой температуры, «тяжелая» вода опускается на дно, а ее место занимает более «легкая» вода из нижних слоев. Перемешивание слоев продолжается до тех пор, пока температурные показатели не сравняются. Лишь после этого наступает замерзание, - рассказали специалисты.

С наступлением льда катера ставят особым образом, это наживается вмораживание. Фото: С. Иванов, официальный сайт Саяно-Шушенского заповедника

Ледостав на Саяно-Шушенском водохранилище начинается с юга и движется в северном направлении. Уже сейчас нельзя добраться кораблем до самого южного кордона заповедника – у места впадения в Енисей реки Шугур. Приходится использовать судно на воздушной подушке.

Как же зимуют плавбазы и катера на Саяно-Шушенском водохранилище? С наступлением льда их специально выставляют в нужном положении и следят, чтобы не было сдвигов. И Это называется вмораживание. Так суда простоят до нового навигационного сезона.