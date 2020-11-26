В Красноярске прошли публичные слушания по краевому бюджету на 2021 год. Фото: Андрей Бурмистров

Публичные слушания – не только важная часть бюджетного процесса, но и эффективный инструмент парламентского контроля, который позволяет обсудить острые проблемы, стоящие перед регионом, а также наметить пути их решения, в том числе финансовые.

В прошедших мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Дмитрий Свиридов, председатель краевого правительства Юрий Лапшин, краевые депутаты, члены регионального правительства, главы территорий. По итогам публичных слушаний будет принят проект резолюции, которую после доработки утвердит сессия Законодательного Собрания.

Доклад, посвященный краевому бюджету на трехлетний цикл, представил – министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь:

- Бюджет предусматривает выполнение задач, которые обозначены руководством страны, правительства края, депутатами Заксобрания края. И если говорить о приоритетах, туда входит все, что связано с национальными проектами, которыми мы занимаемся не один год. Вторым приоритетом является социальная поддержка граждан. Третье направление, фактически – поручение губернатора, мы им занимались и в прошлом году, и в текущем, он сохраняется и на следующий год, – это поддержка муниципальных образований. Рассчитываем, что депутаты нас поддержат.

Для обсуждения краевым парламентариям были представлены прогноз социально-экономического развития края, основные направления финансовой политики, заключение Счетной палаты на проект бюджета. Обсуждались текущие задачи, стоящие перед органами государственной власти и местного самоуправления.

Министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь. Фото: Андрей Бурмистров

Напомним, 19 ноября сессия Законодательного Собрания Красноярского края утвердила проект бюджета в первом чтении вместе с поправкой, учитывающей федеральные средства. В 2021 году основные параметры выглядят следующим образом:

- доходы – 269,8 миллиардов рублей,

- расходы – 286,9 миллиардов рублей,

- дефицит – 17,1 миллиардов рублей.

Добавим, что в бюджете заложены значительные средства на строительство объектов социальной сферы. В течение трех лет в крае за счет средств бюджета должно появиться 10 детских садов, 14 школ, начнется проектирование еще одной школы, завершится разработка проектно-сметной документации здания для Красноярской Мариинской женской гимназии, запланировано строительство 18 объектов здравоохранения, 9 спортивных объектов и 9 объектов культуры. Общий объем расходов на указанные цели за три года, с учетом федеральных средств, составит около 26 миллиардов рублей.

Самые финансовоемкие расходы на 2021-2023 годы:

- госпрограмма «Развитие здравоохранения» - 248,6 миллиардов, в том числе 86,7 миллиардов в 2021 году;

- госпрограмма «Развитие образования» - 206,3 миллиардов, в том числе в 2021 году – 72 миллиардов рублей;

- госпрограмма «Развитие транспортной системы» — 66 миллиардов рублей на три года, из них 22,6 миллиардов рублей в 2021 году;

- госпрограмма «Развитие системы социальной поддержки граждан» - 111,5 миллиардов рублей на три года, в том числе в 2021 году – 40,4 миллиардов рублей;

- госпрограмма «Управление государственными финансами» - 102 миллиарда на три года, на 2021 год – 34 миллиарда.