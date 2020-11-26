«Темно и что-то пикает»: пятилетняя «малышка с ладошку» из Сибири вспомнила, как ее новорожденной выхаживали врачи

Кира в 2017-м году. Фото: семейный архив семьи Боос

Маленькая девочка держит в руках свою большуууую фотографию. На ней она совсем кроха - Кира родилась на 26 неделе, весом всего 590 граммов.

- Она с младенчества герой: любую боль стерпим, слезы не пустим! - гордится дочерью мама Аня.

Кира в больнице. Фото: семейный архив семьи Боос

В ноябре отмечается праздник «белого лепестка» - Международный день недоношенных детей. Его смысл в том, чтобы напомнить об особенной хрупкости детей, которые появились на свет раньше срока, рассказать, что современная медицина способна на чудеса, показать, что даже самый маленький вес при рождении – это не приговор. И 5-летняя Кира из Красноярска – яркое доказательство тому. Расскажем, как сейчас живет «крошка с ладошку» про которую несколько лет назад уже писала «Комсомолка».

Киру очень ждали

Беременность была непростая. Будущая мама несколько месяцев провела в больнице на сохранении. На 25 неделе отошли воды. Врачи тянули время. Через 7 дней по медицинским показаниям 27 апреля 2015 года сделали «кесарево». На бирке новорожденной значилось: рост – 30 сантиметров, вес – 590 граммов. Реанимация.

Маленькая Кира с мамой. Фото: семейный архив семьи Боос

- Я чувствовала безысходность, неизвестность, страх, - вспоминает Анна, мама Киры. – Когда я к ней пришла первый раз, она открыла глаза. Она меня, конечно, не слышала, но ощущения были непередаваемые. Прогнозов даже на то, что она выживет, никто не давал.

За дверями специального медицинского блока мама разговаривала с дочкой. Не плакала – врачи запретили! Рассказывала, что назовут ее Кира. Имя выбрала старшая сестренка. Малышка вскоре пошла на поправку: задышала сама, начала кушать, набирать вес. Через три месяца ее выписали.

- Действительно, было много проблем у этого ребенка, - рассказала Людмила Карпова, заведующая отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. – И очень хорошо родители помогли в этой ситуации. А ведь настрой родителей – это 50 процентов успеха и положительный результат. Сейчас девочка отлично развивается.

Надя и Кира. Фото: семейный архив семьи Боос

Родители не устают благодарить врачей.

- Смотрю на нее, радуюсь, обнимаю, а сама закрываю глаза и думаю: «Боже, вот этого могло не быть, если бы не наши врачи, они совершили чудо!», - говорит Анна.

Обыкновенная и необыкновенная!

Наша блондиночка – так называют в семье Кирочку. А еще - Кира, Кирюшка. У ее сестрички, мамы и папы - карие глаза и темные волосы. А младшенькая – белокурая, только глазки, как бусинки шоколадные.

- Кира - самый обыкновенный и необыкновенный ребенок, - описывает Анна свою младшенькую. – Задорная, веселая. Она уже на голову выше всех в садике, стихи учит влет, умничка! Характер? Ннууу, своенравная мадам - настырная, упорная, умная. У нее аналитический склад ума, вся такая - логичная размеренная. Если морковка, то это морковь. Не ложить, а класть. Все, как положено, никаких слов паразитов. Жалостливая очень. Ласковая. Любит всех нас. Но больше, наверное, мамина дочка.

Своих сверстников Кира догнала уже к полутора годам. Хотя обычно это происходит к трем. Когда малышка научилась держать ложку, то ее родные заметили особенность – она ловко орудовала обеими руками, правой и левой.

Кире годик. Фото: семейный архив семьи Боос

- Я читала, что это связано с развитием полушарий, одно более творческое, другое - аналитический склад ума, - говорит Анна. - Мы, как я понимаю, два в одном. У нее прекрасно обеими руками получается кушать, рисовать и уже писать. Моя бабушка, а ей 81 год, даже говорила: «Так нельзя, мы в свое время переучивали». Я сразу сказала, что не буду своего ребенка ни в одном направлении переламывать.

На голову выше!

В четыре года Кира пошла в детский сад. Так очередь подошла. Адаптировалась легко и почти не болела. Очень полюбила там театральную студию. Она и в обычной жизни любит устраивать спектакли.

- Может взять две простые палочки, вилку, ложку и такой с ними разведет театр ролевой! – говорят домашние. - Разговаривает, сюжет выстраивает. Ей никогда не бывает скучно, даже в одиночестве. Она всегда найдет для себя занятие.

Первый раз в детский сад. Фото: семейный архив семьи Боос

В средней группе, куда ходит Кира, 30 ребят. Дружит она со всеми. Но закадычная подруга только одна.

- К друзьям она избирательна, - заметила ее мама. - Если подружка, то только моя, ни с кем больше дружить нельзя. Но в основном играет со старшими детьми. С сестрами вот дружит. Хотя наша старшая Надя, ей уже 10 лет, с «хвоста» бывает и сбрасывает. А иногда смотришь, что-то вместе мастерят. И вот с двоюродной сестренкой – первоклашкой у нее полная идиллия.

Семья, садят аллеи жизни возле перинатального центра. Фото: семейный архив семьи Боос

Любимая игрушка с рождения – мягкий махровый песик Бимка. Когда-то он был толстеньким и ярким. Кире же достался немного потрепанным. Ведь это уже, можно сказать, семейная реликвия. Много лет назад его подарили сестре Анны. А после он так и переходил по наследству ко всем детям. Они вырастали и передавали дальше братишкам и сестричкам.

- А вот Кире он запал в душу, - удивляется бабушка. - Без Бимки мы вообще не спим. И не дай Бог его испачкать, забыть, уронить. Она очень нежно к нему относится.

В этом году у нее вдобавок появился настоящий «Бимка» - щенок ши-тцу. Зовут ее Тиффани. Бывает дома кто-нибудь и бросит по-простому Тишка.

- Не надо ее так называть, - строго осекает Кира. – У нее красивое имя, она Тиффани.

Кира, кстати, уже задумывается о своей будущей профессии. Только не может определиться - врач-стоматолог (по примеру тети), продавец мороженого, ветеринар?

На море 2019 год. Фото: семейный архив семьи Боос

Я люблю…

Манную кашу! Так ответит Кира. Это многих удивляет.

- Может, отложилось с тех пор, как была совсем кроха, - предполагает ее мама. - Я же все делала, чтобы она вес набирала. Ну а манная каша славится с советских времен своей питательностью. Ей тарелку сейчас ставишь – она ест. Да Кира вообще всеядная. Проблем с едой никогда не было. Если вокруг старшей были танцы с бубнами, лишь бы в рот засунуть и проглотить заставить, то здесь нет - сколько положишь, поставишь, она съест все. Первое, второе, третье и компот. От манной каши до суши!

Кира, мама и Тиффани. Фото: семейный архив семьи Боос

Пятилетний юбилей Киры пришелся на самый разгар первой волны пандемии. Поэтому отмечали в узком семейном кругу. Утром - шарики, подарки. Вечером - праздничный стол, торт, свечки, танцы, песни и игры.

На носу еще один большой праздник – Новый год. В этом году Кира сама сможет написать письмо Деду Морозу – научилась! По семейной традиции заявки сестренки оставят на подоконнике. Чтобы зимнему волшебнику было удобно их забрать.

Пятилетие Киры. Фото: семейный архив семьи Боос

- Мечтает обо всем - от живого единорога до обычной мягкой игрушки. Ей нужно все, что рекламируют по детскому каналу. Называла уже набор слаймов, куклу, конструктор, набор «Щенячий патруль», гироскутер и наушники. Хотя старшая уже поняла, кто здесь Дед Мороз и на чье окошечко нужно положить письмо. А Кира пока верит, что под елочку ей подарок положит волшебник.

Новый год они традиционно встретят дома. Ведь это семейный праздник. А у них еще и двойной – у папы 31 декабря день рождения.

День «белых лепестков»

Кира знает – 17 ноября тоже ее день. Ей рассказывали про то, что она родилась ооочень маленькой. Уж торопилась появиться на свет! Но тяжелые подробности родители всегда опускали. И вдруг разговор этой осенью.

- Я помню! Я, когда была совсем маленькая, лежала одна в темноте, - призналась летом она своей бабушке. - Мне было очень скучно. Вокруг только врачи, и все время что-то пикало. Было одиноко и скучно! Но мама всегда приходила...

Кира с Бимкой. Фото: семейный архив семьи Боос

Невероятно, но эти воспоминания того времени, когда за ее жизнь боролись врачи, а родным оставалось только молиться и ставить свечки.

У бабушки мороз по коже.

- Я ей это не рассказывала! – доказывала ей потом дочь. - Откуда такие подробности? Что инкубатор, аппараты. (Комментарий специалиста по этому поводу – см. ниже).

Новый год 2019. Фото: семейный архив семьи Боос

В Красноярске День «белых лепестков» обычно отмечается широко. В прошлом году были встречи, детские выступления, подарки, в воздухе витало «спасибо» врачам, которые всегда рады встретиться со своими подопечными, чтобы посмотреть, как они изменились, выросли, узнать об их достижениях. Именно в этот день встречаются две Киры. Обе Алексеевны. Вместе лежали в палате, когда риск миновал и Кирюшу положили туда вместе с мамой. Только вес у одной Киры – около килограмма, у другой – чуть больше 500 граммов. Юные подружки обычно весело щебечут при встрече, обнимаются, играют, весело позируют для фото, а когда-то самые сложные моменты пережили вместе.

В этом году из-за пандемии Киры не встретились. Их праздник отмечался онлайн. Родители выкладывали фото своих ребятишек в соцсети и делились своими историями и говорили, что обязательно еще соберутся. Но уже, вскоре всего, в следующем году.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина Коржаева, клинический психолог, гипнотерапевт (Москва):

- Есть люди, у которых память действительно феноменальная. У меня были клиенты, которые без каких-либо моих манипуляций помнили, как им меняли памперсы. Наш мозг утилизирует воспоминания, потому что их слишком много, но они все равно хранятся. Порой, когда я ввожу человека в гипноз, у него всплывают события и картинки того времени, когда он еще был в животе. Но это что касается мозга. А ведь есть еще и память тела. Тело помнит вообще все! У этой девочки, скорее всего, совпали какие-то воспоминания по ощущениям и рассказам взрослых, потом сложилась целая картинка. Ведь что такое темнота? Это страх! Очень сильное чувство, а наш мозг пытается объяснить, что происходит в этот момент. То, что мама постоянно приходила, это огромная поддержка. У меня самой сын родился на 7 месяце. Тоже была операция, кювез. Пока меня к ребенку не пускали, он вообще не хотел выживать. Когда начали пускать, мы начали расти, и все стало замечательно. Первые три года он шарахался от всех железных предметов, очень боялся. То есть, память такая, она есть.

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