Путь, проверенный временем: АО «В-Сибпромтранс» отмечает юбилей - 45 лет

В середине 70-х в экономике возникла острая необходимость в предприятии, способном быстро и качественно перевозить грузы.

19 ноября 1975 года в Красноярском крае такое предприятие, объединившее промышленный железнодорожный транспорт на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, было создано.

Прошло 45 лет. «В-Сибпромтранс» стал одним из лидеров отрасли, играющим важнейшую роль в экономике Енисейской Сибири. Сегодня «Комсомолка» расскажет о компании в форме «производственной азбуки», выделив основные моменты его трудовой биографии.

В – «В-Сибпромтранс»

Крупнейшее предприятие России на рынке транспортных услуг.

Ежегодно компания перевозит более 600 наименований грузов и предоставляет партнерам широкий спектр услуг (см. буквы «Г» и «У»).

Производственная база - сотни километров железнодорожных путей, большой парк вагонов, тепловозов, специализированная погрузочно-разгрузочная техника, путевое хозяйство, собственные депо, оснащенные высокотехнологичным оборудованием для ремонта подвижного состава.

Все 45 лет предприятием руководит Геннадий Семенович Лапунов (см. букву «Д») и по его словам, главное достижение компании – не техника, хотя без нее не обойтись, а ее люди.

Д – директор

Бессменный генеральный директор АО «В-Сибпромтранс» - Геннадий Семенович Лапунов. Этот человек прошел путь от дежурного станции до успешного руководителя. Его имя в профессиональной среде напрямую связано со становлением и развитием системы промышленного железнодорожного транспорта. Был начальником станций Зыково, Злобино, Енисей, как говорят, знал всю Красноярскую магистраль как свои пять пальцев. В 1975 году он возглавил первое объединение, включившее в себя разрозненные транспортные цеха промышленных предприятий в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях, республике Хакасия.

Геннадий Семенович Лапунов

Грамотный, талантливый руководитель, производственник, Геннадий Семёнович сформировал профессиональный коллектив, способный работать результативно (см. букву «Л»).

Трудовая биография и общественная деятельность Г.С. Лапунова отмечена высокими отраслевыми, правительственными, краевыми, международными наградами и званиями. Он Почетный гражданин Красноярска, благотворитель и меценат с большим сердцем.

Г – Грузы

Основная деятельность компании - перевозка грузов. В интеграции с ведущими промышленными производствами Сибири за 45 лет деятельности АО «В-Сибпромтранс» перевезло 3, 4 млрд. тонн грузов, состав из которых равен 15-кратной протяженности земного экватора. Доля красноярской компании в годовом объеме железнодорожных перевозок страны - 3,7%. Это очень достойная цифра.

К – Компания-оператор

В 2000 году при содействии администрации Красноярского края была создана дочерняя структура АО «В-Сибпромтранс» - «КрасОперГруз». Она стала первой в Сибири компанией-оператором, транспортирующей грузы по всей стране. Как признаются в компании, первопроходцем быть почетно, но главным в работе остается девиз «Не останавливаться на достигнутом». За два десятилетия компанией-оператором перевезено более 110 млн. таонн грузов. В мае 2020 года у ООО «КрасОперГруз» тоже юбилей – 20 лет со дня создания.

Л – Люди компании

Это ее гордость. Сегодня здесь трудятся рабочие и специалисты 150 различных профессий. Коллектив всегда отличали профессионализм, верность профессии и своему предприятию. В компании много сотрудников, в чьей трудовой книжке только одна запись - АО «В-Сибпромтранс». И неслучайно на предприятии так много трудовых династий – 136! Если подсчитать общий стаж всех династий, то получится более 5000 лет.

Люди ценят отношение к себе, экономические и социальные гарантии, традиции: производственное соревнование и конкурсы профессионального мастерства, рационализаторство и наставничество, внимание к ветеранам и молодежи. По словам Геннадия Семеновича Лапунова, секрет успеха компании – в заботе о человеке, внимании к его нуждам, и только команда единомышленников может справиться с серьезными задачами.

Н – Награды

Непросто четыре с половиной десятилетия держать высокую планку, но у АО «В-Сибпромтранс» это получается. Доказательство – многочисленные награды. Причем в любые времена: в годы плановой экономики, перестройки, сегодня – в рыночных условиях. Рожденное в СССР, предприятие 38 раз выходило победителем во Всесоюзном производственном соревновании, в том числе трижды – с присвоением Переходящего Красного Знамени ЦК КПСС, СовМина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Фотографии коллектива и портреты передовиков производства были на Доске почёта ВДНХ.

Старшее поколение «Комсомольской правды» понимает, насколько это престижные награды. Предприятие продолжает получать высокие экспертные оценки и в новой России. АО «В-Сибпромтранс» неоднократно награждалось грамотами и дипломами Правительства РФ «За достижения в организации социальной работы», было Лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».(см. букву «О»).

О – Ответственность

Какими бы ни были времена, стабильные 70-е или сложные 90-е, социальное партнерство в компании всегда на первом месте.

Сотрудник добросовестно работает, предприятие относится к нему уважительно и с благодарностью. Социальная ориентированность – неотъемлемая часть политики АО «В-Сибпромтранс». Здесь есть профсоюз. Коллективный договор компании, по оценкам экспертов, один из лучших в отрасли. Обеспечиваются обязательства по социальной защите работников, должный уровень условий труда, достойная заработная плата с индексацией даже в непростые времена, помощь молодым специалистах и ветеранам. Компания сохранила и развивает собственные базы отдыха на озере Шира и Черноморском побережье, где сотрудники и члены их семей отдыхают и укрепляют здоровье.

По словам руководителя, «именно в результате такого ответственного подхода и формируется сплочённый и надёжный коллектив».

П – Партнеры

Компания сотрудничает с предприятиями теплоэнергетического комплекса, металлургии и нефтехимии, лесной, строительной и других отраслей. АО «В-Сибпромтранс» транспортирует грузы в партнерстве с компаниями железнодорожного, автомобильного и речного транспорта, обеспечивает топливом авиапредприятия.

Около 1000 предприятий доверяют транспортное обслуживание АО «В-Сибпромтранс», среди них АО «СУЭК», НК «Роснефть», ОК «РУСАЛ», АО «Ангарский цементно-горный комбинат», ОАО «РЖД», ООО «Руда Хакасии», ЗАО «Полюс», ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс».

Партнеры ценят промышленных железнодорожников за точность и строгое соблюдение договорных обязательств, гибкость и адекватную ценовую политику.

Р – Развитие

Внедряется новая техника, в приоритете – автоматизация и цифровизация производственных и управленческих процессов. Расширяется спектр транспортных услуг. Реализуется Программа развития, открылись новые направления работы и в этом году. К примеру, в июле первый состав с железорудным концентратом отправился с Тёйского рудника. После пятилетнего перерыва здесь вновь началась добыча сырья, и доставку продукции с карьера на станцию Тёя Красноярской железной дороги обеспечивает Тёйский филиал «В-Сибпромтранса». Чтобы возобновить работу Тёйского подразделения, компания сделала все необходимое: от подготовки техники тепловоз, экскаватор, манипулятор, фронтальный погрузчик – до создания новых рабочих мест.

Невзирая на сложности, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, АО «В-Сибпромтранс» не снижает производственных темпов. За 10 месяцев 2020 года объем приведенной транспортной работы компании составил 49,4 млн.тн грузов.

Позиция руководства такова: кризисные времена - это периоды поиска новых подходов и возможностей. Сократился перечень грузов, которые перевозит компания, в торговле и производстве некоторых видов товаров - непростые времена, поэтому управленцы ищут, чем восполнить потери, предлагают партнерам новые услуги.

У – Услуги

Помимо основной деятельности филиалы акционерного общества оказывают 60 видов различных услуг по организации транспортного обслуживания. Спектр дополнительных услуг тоже широкий. С каждым годом он расширяется, сегодня их 108. К примеру, это договоры на ремонт и содержание путей, на ремонт подвижного состава сторонних организаций.

Т– Таланты

Музыка, вокал, поэзия, живопись, танцы, садоводчество и рукоделие, занятия спортом и туризмом... Во все времена коллектив «В-Сибпромтранс» отличался талантами! Компания поддерживает увлечения сотрудников, творческие конкурсы проходят каждый год и всегда с активным участием сотрудников.

Ю - Юбилей

В 2020 году АО «В-Сибпромтранс» отмечает 45-летие. Это большой путь, проверенный временем. Все годы деятельности предприятия коллектив работал над ростом объемов, улучшением качества транспортных услуг и их разнообразием. Здесь точно знают: чтобы оставаться на плаву, нельзя останавливаться. В Енисейской Сибири много производственных и социальных задач, компания готова их решать.

«Комсомолку» и АО «В-Сибпромтранс» связывает многолетняя дружба и общие добрые дела – образовательные и социальные проекты. Мы поздравляем весь коллектив с юбилеем и желаем новых побед в яркой трудовой летописи!

Фото КП и из архива АО «В-Сибпромтранс».