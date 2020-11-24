Картинки из глубинки: как в сибирской деревне коня от собак спасали

Эмоциональное видео со спасением коня разошлось по сети Фото: соцсети

Словно стая волков окружили домашние собаки коня, запряженного в телегу. Они играючи бросаются ему в ноги, кусают и отбегают. А тот ничего не может сделать, весь в крови и пене. В телеге сжался тщедушный мужчина. Кажется, что он сам от страха не может пошевелиться.

- Аааа! – бросается наперерез псам один из местных. - Собаки коня кусают пи…! А ну пошли! На коня нападают, коня кусают. А ну пошла, скотина! Коня загоняют!

Через каждое слово мат. Мужчина захлебывается возмущением.

- Ты че сидишь! – набросился он на хозяина коня.

- Да я, я-то чего, сижу…, сижу я, - бормочет тот в ответ.

- Вон он весь запыханый! – и снова бросается на подбежавших собак. - Пошли на.. забью! Конь вообще задратый! Ты видел, как он дышит.

Потом повернулся в другую сторону, где возле забора столпились местные, по всей видимости, даже хозяева псов.

- А вы чего стоите! Палку взять не можете?! – орет им, после смотрит коня и с жалостью бросает: - Все ноги поизодрали коню! Чуть коня не задрали. Я люблю животных, я гуманный…

Разговор о гуманизме заканчивается тем, что «хозяева этих шавок головами об лопату рискуют, если произойдет что-то более серьезное».

Все это произошло в деревне Лопатино в Березовском районе. Автор видео рассказал, что из четырех напавших собак две были домашними - это лайка и овчарка.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, с конем все хорошо. Ноги искусаны, но при должном уходе скоро заживут.

В сети поддержали мужчину, отстоявшего коня.

«Я хоть и собачник, но тут вопросов нет... конь на селе это, по сути, кормилец, а тут собаки или беспризорные или еще хуже соседские - так что какой тут гуманизм!».