Губернатор Красноярского края отменил корпоративы и банкеты Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в ранее подписанный указ

о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В новой редакции документа уточнен пункт о проведении торжественных мероприятий в организациях общественного питания.

Помимо уже действующего запрета на проведение свадеб и юбилеев, с завтрашнего дня, 24 ноября, будет запрещено проводить и другие развлекательные, зрелищные и корпоративные мероприятия, в том числе банкеты в кафе и ресторанах. За нарушение будут наказываться штрафными санкциями как организаторы мероприятий, так и владельцы помещений.

Добавим, что заведениям общественного питания разрешено работать только до 23 часов вечера. Однако некоторые пытаются обойти этот запрет и проводят увеселительные мероприятия. Штраф за такую «самодеятельность» может составить до 300 тысяч рублей.

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