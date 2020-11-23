Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 ноября 2020 года: количество погибших приближается к тысяче человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 ноября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 23 ноября. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 33 891 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 335 случаев. Темп прироста за сутки составил 1,0 %. Край находится на 7-м месте в стране.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Стабильно высокий уровень у Красноярска – 84 новых случая, в Норильске – 28, в Ачинске – 15, Лесосибирске – 19. Большое число вновь заболевших в Ужурском районе – 22.

Распределение по городам и районам края

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9 772 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 831. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 625. Проведено тестов на коронавирус всего 1 681 666, из них за последние сутки 13 390.

По количеству выздоровевших: всего 26 225 человек выписали, а за сутки – 335. Количество летальных исходов уже составило 955 всего, за сутки 17 человек.

И информация по закрытым городам, которая не входит в общекраевую статистику. В Железногорске всего 3002 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19, за сутки – 31. Выздоровели всего 2189 пациентов, за сутки – 32. О количестве летальных исходов не сообщается.

В Зеленогорске всего заболевших 2280, за сутки – 41. Выздоровевших всего 950, за сутки – 75. Умерших всего 18, новых за сутки нет.