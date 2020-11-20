В Якутии девять человек отравились антисептиком: трое погибли, остальные в реанимации

В Якутии девять человек отравились антисептиком. Фото: Галина ИВАНОВА

В Таттинском районе Якутии (территориально – в 180 километрах от города Якутска) сразу девять человек отравились антисептиком, есть погибшие. Информацию подтвердили в республиканском следкоме. Трагедия произошла накануне, 19 ноября, в селе Томтор.

Вот что известно к этому часу. 18 ноября в одном из частных домов собралась компания из 9 человек, разных возрастов. Мы можем только предположить, что они отмечали какое-то торжество с застольем. Поскольку в Якутии действуют жесткие ограничения на продажу алкоголя, на стол в качестве горячительного выставили антисептик.

К утру 19 ноября все собравшиеся почувствовали себя плохо. 41-летняя женщина – хозяйка дома – умерла еще до приезда медиков. Еще двоих мужчин 27 и 59 лет успели доставить в Таттинскую районную больницу, но спасти не смогли, они скончались, не приходя в создание. Трое мужчин в возрасте 28, 32 и 69 лет в состоянии комы находились в отделении реанимации больницы. Остальные – там же, в отделении интенсивной терапии.

- В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Но в динамике состояние может поменяться в любой момент. Все они взрослые, - отметил представитель якутского минздрава. Есть информация, что за пострадавшими вылетел санитарный самолет, чтобы доставить их в Якутск, в республиканскую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст. 109 УК РФ). Прокуратура взяла расследование под контроль.

Добавим, что в Якутии из-за ограничений, связанных с коронавирусом, дифференцированно действует сухой закон. В каждом районе республики – свои меры, но в основном все сводится к жесткому запрету. В администрации Таттинского района прокомментировали «Комсомольской правде», что из 14 населенных пунктов только в 2 самых крупных разрешено торговать алкогольными напитками, и то лишь с 14 до 20 часов. Село Тамтор, где все случилось, в этот список не входит.

P.S. Антисептические препараты нельзя употреблять внутрь, они предназначены исключительно для наружного применения - для обеззараживания рук. В составе антисептиков есть вещества, которые при попадании на слизистую вызывают интоксикацию, а при большом количестве приводят к смерти.