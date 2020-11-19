«Клиника года - 2020»: итоги голосования

Проект «Клиника года» давно стал традиционным и любимым во многих регионах страны. В Красноярском крае «Комсомольская правда» проводит его уже третий раз. Почему этот конкурс так важен? Мы старались сделать его максимально полезным для каждого: рассказывали о достижениях в медицине и новых технологиях, знакомили с удивительными докторами, писали об их подвигах.

«Клиника года» для медицинских учреждений и докторов – это признание и оценка их работы. Для пациентов - возможность сказать «спасибо» за лечение, помощь и профессионализм.

В этом году в 36 номинациях были представлены государственные и частные медицинские учреждения. Народное голосование завершилось 15 ноября. Итак, кто, по мнению читателей «Комсомолки», победил в конкурсе.

Государственные клиники

«Верность профессии» - Людмила Орлова, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог пульмонологического отделения КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» (КМКБСМП им. Н.С. Карповича).

«Старт в профессии» - Артем Арутюнян, врач-невролог, заведующий отделением медицинской реабилитации КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» (КМКБСМП им. Н.С. Карповича).

«Династия года» - Алексей Окладников, врач – уролог, заведующий урологическим отделением КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича».

«Любимый доктор» - Галина Буткач, заместитель главного врача по медицинской части, врач-педиатр Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2, г. Ачинск.

«Герой года» - Владимир Черных, врач – инфекционист, заведующий инфекционным отделением №1, в настоящее время начальник инфекционного госпиталя КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» (КМКБСМП им. Н.С. Карповича).

«Достижения в медицине» - Григорий Булыгин, заведующий отделением паллиативной помощи Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени Крыжановского А.И.

Частные клиники

«Многопрофильный медицинский центр» - сеть семейных клиник «Сантем».

«Детская клиника» - клиника «Здоровые дети».

«Стоматология для взрослых» - центр эстетической медицины «Реновацио».

«Детская стоматология» - ООО «Сибирская стоматология».

«Офтальмологическая клиника» - Клиника лазерной микрохирургии глаза.

«Травмпункт» - Первый частный травмпункт.

«Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний» - Центр современной кардиологии.

«Клиника для лечения ЛОР-заболеваний»- «Клиника ФМ» ООО.

«Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи» - гинекологическая клиника «РашЭл».

«Клиника для сохранения красоты и молодости» - центр эстетической медицины «Реновацио».

«Клиника для исследования здоровья» - центр эстетической медицины «Реновацио».

«Лучшая клиника для диагностики и лечения онкозаболеваний» - медицинский центр «ПапирусМед Эксперт».

«Флебология» - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

«Санатории» - санаторий-профилакторий «Юбилейный».

«Клиника диагностики и лечения инфекционных заболеваний» - многопрофильный медицинский центр «ПАНАЦЕЯ».

«Инновационная клиника» - сеть семейных поликлиник «Сантем».

«Страховые компании» - страховая компания «СОГАЗ-Мед».

От всей души поздравляем наших победителей! И, конечно, благодарим всех, кто принял участие в конкурсе! Спасибо вам за вашу такую непростую работу, особенно в непростых условиях пандемии, за профессионализм, кропотливый труд и целеустремленность!

Победителям будут вручены памятные дипломы и статуэтки «Клиника года - 2020», а также будет предоставлено право использовать фирменный знак победителя проекта «Клиника года - 2020» на сайте клиники, в информационной и рекламной продукции.

Когда, где и в какое время будет проходить церемония награждения, мы сообщим победителям дополнительно, следите за нашими публикациями.