Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 18 ноября 2020: о выдаче бесплатных лекарств больным с COVID-19 расскажут в прямом эфире

Пациентам с коронавирусом начали выдавать бесплатные лекарства Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае на утро 18 ноября 2020 года за все время 31 882 подтвержденных диагноза (+329 за сутки). Выздоровели 24 342 человека (+320 за сутки). Умерли 858 пациентов (+20 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. Проведено тестов на коронавирус всего 1 574 878 (+14 342 за последние сутки).

Под наблюдением 8567 человек (+659 новых за сутки, снято с наблюдения 636).

Тем временем жителям края начали бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса. Их будут доставлять на дом тем, у кого COVID-19 подтвержден лабораторными тестами. Назначить препараты может только врач - противовирусные, антибиотики, жаропонижающие, антикоагулянты для разжижения крови и гормональные. Не всем до конца понятная эта схема. Поэтому сегодня, 18 ноября, в 16.00 часов пройдет прямой эфир с заместителем министра здравоохранения края Мариной Бичуриной в официальной группе оперштаба. Она расскажет о выдаче бесплатных лекарств больным с коронавирусом. Свои вопросы можно задавать в комментариях к посту.

«Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что в Красноярской городской стоматологической поликлинике №1 создана специальная «ковидная» бригада. Она будет оказывать неотложную стоматологическую помощь пациентам из Красноярска, которые находятся на домашнем лечении с подтвержденным ковид. Это касается и контактных людей и совместно проживающих с пациентом.

Бригада стоматологов будет организовывать транспортировку пациентов в отделение поликлиники в соответствии с заявками.