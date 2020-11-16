«Все эти годы хранили ее письма»: сибирячка, 40 лет назад потерявшая родных, нашла их за день благодаря соцсетям

Сибирячка 40 лет назад потерявшая родных, нашла их за день благодаря соцсетям. Фото: Енисейская правда.

«Одно лицо, ну надо же…», - необычная история произошла этой осенью в Енисейске Красноярского края. 96-летняя баба Маша, Мария Семеновна Герасимова, потерявшая связь с родными чуть ли ни полувека назад, нашла их за один день – благодаря соцсетям.

Баба Маша давно одна: схоронила любимого мужа Петра Никадровича, а вслед за ним и единственного сына. Сама из большой семьи: кроме нее, старшей, было еще пять родных сестер. Но, как случается, жизнь развела. Еще по молодости подалась за мужем в Сибирь, а сестры обосновались в Карелии.

Работали, растили сына, мечтали о внуках… И вдруг в одночасье осталась одна. Умерли сестры, так все и оборвалось. Много лет сердце ныло, где племянники, их дети, родная кровь, признается Мария Семеновна.

Но все решил случай. Не так давно у нее побывали журналисты из местной газеты «Енисейская правда». Подготовили о бабе Маше большой материал – как пережила войну, работала. Опубликовали – у себя и в соцсетях. И в тот же отклик из Норвегии – на чистом русском: «Это наша бабушка!».

Завтра была война

Ошибки тут быть не могло. До замужества баба Маша, как и ее сестры, носила фамилию Выдренкова, сличали они факты. Родились в деревеньке под названием Октябрь Жлобинского района Белоруссии. С детства девчонок приучали работать: посадить, выкопать прополоть, это запросто.

А в 1939-м семья переехала в город Сортавалу, его тогда освободили от финнов. Переселенцам посулили хорошие подъемные. Так что собрались со всем скарбом и двинули на новое место.

Только прижились, обвыклись, 15-летняя Маша начала работать – сторожем на кладбище. Мечтала выучиться на агронома. И тут война, надо было срочно эвакуироваться, вот-вот могли вернуться финны.

Первая весточка от родных за долгие годы. Фото: Енисейская правда.

Первой уехала мама – с младшими детьми – обратно, на родину. Но при подъезде к Жлобину эшелон разбомбили. Женщина с малышами оказалась в оккупации. Их деревню сожгли, чтобы выжить, рыли землянки. Маша уже потом узнает: отступая, фашисты вывезли всю деревню на болота, все кругом заминировали. Каким-то чудом их спасла наша разведка. Но в том аду погиб Витя, их единственный братик.

В плуг запрягали женщин

Маша с отцом отправились вслед за родными. Считай, своим ходом, на телеге, привязав к ней корову. Но в какой-то день переселенцев на дороге остановил случайный прохожий: «Вы куда? Впереди немцы!».

Несколько дней скитались по лесу, пока не вышли на своих. Они-то и устроили для беженцев понтонную переправу через реку Волхов. Этот день навсегда врезался в память девчонки: над обозами с мирными людьми – детьми, женщинами, стариками, нависли вражеские самолеты с бомбами. Вздыбившаяся вода, крики ужаса, кровь… Но им посчастливилось уцелеть. Отец ушел на фронт. Маша с сестрами обосновались в Калининской области – в колхозе. А потом их мобилизовали рыть окопы на Смоленщину, там шли жестокие бои.

Дальше было не легче: возвращение домой в Белоруссию, где вместо родной избы – землянка. А вместо щедрого сада, что посадил дед – пепелище. Руки не опускали. Лошадей не было, мужчин тоже. Женщинам и девчонкам приходилось впрягаться в плуг по шесть человек, иначе не могли утянуть. Падали без сил, менялись, и все заново. Дед Семен, агроном, сокрушался: «Кто бы знал, что под старость лет доведется на бабах пахать…». Тогда она и слегла: тиф, потом малярия. Но пришла весточка: в Сортавале их дом сохранился, можно переезжать, будет полегче. Вот мама и снарядила старших сестер – съездите, посмотрите?

Любовь встретила в дороге

Но ни в Сортавалу, ни обратно домой Маруся так и не добралась. Обыкновенное чудо: на одной из станций, пока перецепляли вагоны, встретила свою любовь. Сибиряк Петр Герасимов возвращался с фронта домой. Все было внезапно и… взаимно. В Енисейск солдат приехал вместе с молодой женой.

Они прожили вместе много лет. Петр Никандрович работал председателем колхоза, Мария Семеновна всегда рядом. Поднимали хозяйство. А потом их перебросили на работу в комбинат бытового обслуживания. Не спорили, привыкли быть там, где нужнее. Но однажды все закончилось…

К счастью, финал у истории все-таки счастливый. Публикация о бабе Мане разлетелась по соцсетям. И вдруг выяснилось: она не одинока, ее тоже ищут.

Это счастье, когда тебя ищут

Написали сразу двое: племянник Виктор из Карелии и внучатая племянница Евгения – из Норвегии:

Племянник Виктор хранил письма бабы Маши всю жизнь. Фото: Енисейская правда.

«Уверены, что Мария Семеновна наша родственница, и очень бы хотели получить помощь в ее поиске. Когда мы прочитали историю Марии Семеновны, не могли поверить в столько совпадений. Связь с ней утратилась после смерти всех сестер, проживавших в Карелии. Но мы хотели бы вернуть эту связь. В надежде на вашу помощь пишем это письмо».

Уже через несколько минут после получения отклика бабушка (с помощью журналистки) передавала привет по скайпу, понятно, в первый раз в жизни, свои близким: «Здравствуйте, мои дорогие племянник Виктор и Евгения. Я очень рада, что вы живы. Я тоже! Все думаю, хоть бы кто-то нашелся свой. Спасибо, что отыскали меня».

Баба Маня не скрывает: это самый дорогой подарок к ее 96-му дню рождения. Ведь все эти годы ее не забывали. Теперь ждет, что родные приедут к ней в гости.

«Известие о том, что тетя нашлась – это огромная радость, - говорит племянник Виктор Овсянников. – Я же хранил ее письма все это время. Она одно лицо со своей сестрой Таней. Признаюсь, уже не надеялся, что тетя Мария жива. По годам я прикинул - она старшая. А тут такое!».

Свои люди есть у бабушки и в Норвегии. На фото - внучатая племянница Евгения. Фото: Енисейская правда.

«Я очень обрадовалась Вашему ответу. Я как-то выросла, думая, что у бабушки было только две сестры. А их, оказывается, было шестеро! – внучатая племянница бабы Маши тоже в шоке – в хорошем смысле слова. - Для меня это было новостью. Еще волнительней было найти одну из сестер в Интернете да еще получить ответ через сутки».

За помощь в подготовке публикации благодарим издание «Енисейская правда».