Слабость, давление, сердце, проблемы с почками, депрессия: в поликлиники стали массово обращаться пациенты с постковидным синдромом

В поликлиники стали массово обращаться пациенты с постковидным синдромом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы, которые переболели коронавирусом, массово жалуются, что их мучает постковидный синдром – дикая слабость, постоянно болит голова, все еще высокая температура. Об этом сообщила в соцсетях писатель и общественница Дарья Мосунова.

«Если вы в легкой форме переболели ковидом, это не значит, что за вами не придет посковидный синдром, - пишет она. Мне его поставили. Так как температура уже второй месяц не хочет уходить. 37,4 – ну, вот хоть тресни. Сегодня в очереди нас было человек 15. И у всех посковидный. Люди переболели в легкой форме и средней. Симптомы: слабость сильная, у кого давление, сердце практически у всех болит, проблемы с ногами (тромбоз), проблемы с почками. Проблемы с сосудами мозга. Проблемы с нервной системой - не могут спать, депрессия... Короче, армия инвалидов. Причем люди-то возраста 40-45-55 лет. И у всех поражение сосудов. Чем лечить, врачи толком не знают. Для них это новое все».

Сразу же пошли отклики:

- Я тоже больше двух месяцев ходила с температурой 37,2-37,4. Само прошло. Но, что там внутри в итоге после короны - сама не знаю. К врачу не попасть. У нас плановые приемы уже месяц, как не ведутся.

С таким врачи столкнулись впервые, последствия ковида пока не изучены. Фото: Мария ЛЕНЦ

- А у меня вроде все бесследно прошло. Но, возможно, только благодаря тому, что вовремя попала в стационар. Поправляйтесь!

- Все кто в стационаре, у всех бесследно. Не знаю, с чем это связано.

- Видимо, с тем связано, что им там колют противотромбозные и гормоны. А дома мы это не делаем.

- У меня знакомые в одной семье переболели ковидом. Муж тяжело, а жена полегче. В результате после 1,5 месячной отсидки муж чувствует себя лучше и уже выписан на работу, а жена еще все сдает мазки, и вирус высевается. Говорит, что ходит, как зомби, по квартире. Состояние нереальности и слабости во всех органах.

А вслед за откликами посыпались советы, как восстановиться.

- Купи Бефунгин по 1чл на 150 мл теплой воды утром раз в день. Это рекомендует «Вектор» - пить гриб березовый Чага. Он не навредит это точно!

- Я после болезни пью и много, сон полноценный стал, (несколько лет мучилась бессонницей), голова ясная, силы на то, что запланировала есть! Цинк, Д3, омега, эфиноцея, солянка храмовая, сабельник, магний. Нужны витамины.

- Я забывать все стала. Катастрофически. Сейчас пью глицин.

- Попробуй солянку холмовую. Вообще она для восстановления и защиты печени, но и на сосуды оказывает воздействие, чистит и их. Я ее давно употребляю, другу посоветовала пропить, он проблемами с сосудами и давлением мучился жутко, а в больницу класть мест не было, пропил и забыл, что его должны были положить!

Очередь в поликлинике, чтобы сдать мазок. Фото: Саша КИМ

Подчеркнем: каждый случай индивидуален. Лучше следовать рекомендациям своего лечащего врача. (Если он, конечно, к вам доедет – в поликлиниках по-прежнему вал народа).

А что говорят по этому поводу врачи? О последствиях перенесенного коронавируса и правилах восстановления здоровья корреспонденту «КП-Красноярск» подробно рассказала заведующая Центром медицинской реабилитации краевой клинической больницы, врач-невролог Светлана Русал.